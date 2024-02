Viltrox Objektiv AF 27 mm F/1.2 Pro E für Sony: der Meister bei schlechten Lichtverhältnissen

Naturgetreue Aufnahmen in der Stadt, Natur und bei Porträts in beeindruckender Bildqualität

Norderstedt, 07.02.2024. Neben der beliebten 27 Millimeter Festbrennweite für den Fuji X-Mount bietet Rollei in Zusammenarbeit ab sofort zur Vorbestellung auch das Viltrox-Objektiv für den Sony E-Mount an. Das AF 27 mm F/1.2 Objektiv für APS-C-Kameras von Sony stellt einen bedeutenden Fortschritt in der optischen Technologie dar. Entworfen, um die Fotografie auf ein neues Niveau zu heben. Mit seiner beeindruckenden F/1.2-Blende bietet das Objektiv die Möglichkeit, in Welten eines feinen Bokehs einzutauchen und erhöht die Leistung bei schwierigen Lichtverhältnissen.

Als neueste Ergänzung der Pro-Serie behält das AF 27 mm F/1.2 Pro die beeindruckende Auflösung bei, für die die Serie bekannt ist. Es bietet eine kristallklare Darstellung der Realität und fängt jedes Detail mit höchster Präzision ein. Diese unübertroffene Bildqualität erfüllt die hohen Ansprüche professioneller Fotografie und bietet ein visuelles Erlebnis, das seinesgleichen sucht.

Das Objektiv verfügt über eine raffinierte optische Struktur mit 11 Gruppen und 15 Elementen, darunter asphärische HOYA-Elemente, zwei ED-Linsen (Extra-low Dispersion) und fünf hochbrechende Linsen. Zusammen mit hochauflösenden Nano-Mehrschichtbeschichtungen erzeugt diese Kombination lebendige und artefaktfreie Bilder.

Mit einer Brennweite von 27 Millimetern, was etwa 40 Millimeter im Vollformat entspricht, bietet das Objektiv eine Perspektive, die dem natürlichen Blickwinkel des menschlichen Auges nahekommt. Es ist ideal für eine Vielzahl von Fotografie-Stilen geeignet und ermöglicht mit einer minimalen Fokussierentfernung von nur 0,28 Metern außergewöhnliche Nahaufnahmen. Zudem ist das Objektiv staub- und spritzwassergeschützt und damit der ideale Begleiter für fotografische Abenteuer unter allen Bedingungen.

Weitere technische Daten können dem angehängten PDF-Dokument entnommen werden. Das Viltrox AF 27 mm F/1.2 Pro Objektiv mit Sony E-Mount für APS-C-Kameras ist ab sofort zur Vorbestellung bei Rollei im Onlineshop unter www.rollei.de/27mm-sony-e für 499 Euro (UVP: 699 Euro) verfügbar. Die voraussichtliche Auslieferung beginnt ab dem 04. April 2024.