Neuer Stick-Blitzkopf zum Godox AD200Pro: AD-S200

Die Transcontinenta GmbH, Godox Distributor von Deutschland freut sich einen neuen Stick-Blitzkopf zum Godox AD200Pro Blitzsystem – den AD-S200 – vorzustellen. Durch eine transparente 360° Blitzröhre bietet er ideale Beleuchtung, reduziert Schatten und einzigartige Details. Kompakt und handlich passt er in enge Räume und bietet eine perfekte Beleuchtungslösung für den AD200Pro.

Der AD-S200 verfügt über eine transparente 360° Blitzröhre, die makellose Ausleuchtung in komplexen Umgebungen ermöglicht. Die zylindrische Lichtcharakteristik sorgt für gleichmäßige, weiche Beleuchtung ohne zusätzliche Modifikatoren.

Der AD-S200 erzeugt lebendige Farben, klare Texturen und feine Details in der Fotografie durch direktes, hartes Licht. Dank seines kompakten Designs lässt er sich problemlos in enge Räume integrieren und ermöglicht optimale Beleuchtungseffekte auch in begrenzten Umgebungen. Angetrieben von der Leistung des AD200Pro behält der AD-S200 eine konstante Farbtemperatur und reproduziert präzise Farbtemperaturen, unabhängig davon, ob Sie mit einem einzelnen Licht oder einem Mehrlicht-Setup arbeiten.

Das AD-S200-Kit ermöglicht eine präzise Steuerung des Lichtbereichs mit Abschirmklappen, die den Bereich von 180° bis zu verschiedenen schmaleren Winkeln abdeckt und klare Kanten beim Lichtblocking bietet.

Der AD-S200 verfügt über einen ergonomisch gestalteten Griff für bequeme Handhabung vor Ort und kann auf einem Lichtstativ montiert werden.

Merkmale:

Transparente 360° Blitzröhre für perfekte Ausleuchtung

Zylindrische Lichtcharakteristik für gleichmäßige, weiche Beleuchtung ohne Modifikatoren

Kompaktes Design für flexible Integration in enge Räume

AD200Pro-Antrieb für konstante Farbtemperatur in Einzel- oder Mehrlicht-Setups

AD-S200-Kit mit Abschirmklappen für präzise Lichtsteuerung

Ergonomischer Griff für einfache Handhabung vor Ort

Montage auf Lichtstativ möglich

Unverbindliche Preisempfehlung und Verfügbarkeit

Der neue AD-S200 wird in Kürze zu einem UVP von 399,99 Euro im Fotofachhandel verfügbar sein.

