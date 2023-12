Getrieben wird das stabile Ergebnis in erster Linie von einer dynamischen Marktentwicklung in China – rund 30 Prozentpunkte beträgt hier das Plus bei Anzahl und Wert der gelieferten Kameras. Nach Europa kamen 2023 bislang deutlich weniger Kameras als im Vorjahr – einzig spiegellose Systeme sind hier noch leicht im Plus.