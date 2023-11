Leica und Sony werden in Kürze Technologien zur digitalen Signatur von Aufnahmen mit ihren Kameras einführen. Jetzt warnt der Deutsche Fotorat vor der Gefahr durch irreführende KI-Bilder in der Berichterstattung. So weist der Fotorat daraufhin, dass zum Nahostkonflikt vermehrt KI-generierte Bilder in Bilddatenbanken angeboten werden, die kaum von authentischen Aufnahmen zu unterscheiden sind.

Erst vor wenigen Tagen hat Leica mit der Leica M11-P eine Technologie eingeführt, die die Authentizität eines Fotos belegen kann. Kurz darauf folgte Sony, das Unternehmen wird für seine Top-Modelle Alpha 1, Alpha 9 III und Alpha 7S III eine Authentifizierungstechnologie per Firmware-Update nachreichen.

Wie wichtig derartige Technologien in der Berichterstattung werden können, zeigt eine aktuelle Warnung des Deutschen Fotorats. Darin wird ein klares Nein zu zur Verwendung von KI-Bildern in der Berichterstattung gefordert. Anlass für diese Forderung sind KI-generiert Bilder zu aktuellen Nahostkonflikt, die als „Stock-Fotos“ gleichberichtigt zu tatsächlichen Aufnahmen aus dem Konfliktgebiet angeboten werden.

Der Deutsche Fotorat ist der Dachverband der Fotografie in Deutschland. Als spartenübergreifende Interessensvertretung vertritt er die Interessen der Mitgliedsverbände gegenüber Politik und Gesellschaft.

Pressemitteilung des Deutschen Fotorats: