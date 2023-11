Sony präsentiert das G Master FE 300 mm F2.8 GM OSS – die weltweit leichteste Tele-Festbrennweite mit großer Blendenöffnung

Mit dem neuen Objektiv lassen sich dynamische Momente, wie etwa Sport-Highlights, präzise und in hervorragender Bildqualität einfangen

Berlin, 07. November 2023. Sony kündigt heute die leichteste[i] 300-mm-Tele-Festbrennweite der Welt an: das G Master FE 300 mm F2.8 GM OSS, ein Alpha E-Mount 35-mm-Vollformatobjektiv mit einer maximalen Blendenöffnung von F2,8.

Das neue Objektiv vereint den atemberaubenden Detailreichtum, der die G Master Objektive auszeichnet, mit einem schnellen und hochpräzisen Autofokus (AF). Darüber hinaus erleichtert es mit seinem geringen Gewicht von ca. 1470 Gramm (ohne Stativanschluss) und einer optimalen Gewichtsverteilung die Handhabung bei handgeführten Aufnahmen. So können wichtige, dynamische Momente perfekt eingefangen werden, beispielsweise actionreiche Sportszenen oder schnelle Bewegungen von Tieren. In Verbindung mit der Alpha 9 III sind Highspeed-Serienaufnahmen mit bis zu 120 Bildern pro Sekunde und AF-/AE-Tracking möglich[ii]. Selbst Motive mit komplexen und sehr unterschiedlichen Bewegungen lassen sich mit hoher Präzision nachverfolgen. Als ideale Ergänzung für leichte Kameras entlastet dieses Objektiv beim Fotografieren und hilft, bei längeren Handheld-Aufnahmen vorzeitige Ermüdung zu verhindern. Zudem ist das Objektiv mit einem optionalen Telekonverter[iii] kompatibel, der Aufnahmen im Telebereich von bis zu 600 mm ermöglicht (entspricht 900 mm bei Verwendung mit einer APS-C-Kamera)[iv].

„Seit wir im Januar dieses Jahres bekannt gegeben haben, dass wir dieses Objektiv entwickeln, haben wir zahlreiche positive Kommentare von Fotograf*innen aus ganz Europa erhalten, die sich auf seine Markteinführung freuen“, so Yann Salmon Legagneur, Head of IP&S Marketing, Sony Europe. „Neben unseren bereits erhältlichen 400-mm-/600-mm-Super-Tele-Festbrennweiten[v] trägt dieses 300-mm-Objektiv dazu bei, ein breites Spektrum von Anforderungen und Aufnahmeszenarien für Profis und fortgeschrittene Amateurfotograf*innen abzudecken. Insbesondere bietet es perfekte Unterstützung für Sport- und Naturfotograf*innen, für die Reichweite, Mobilität und schnelle Aufnahmen entscheidend sind.“

Die wichtigsten Merkmale:

Ein G Master Teleobjektiv, das entscheidende Momente in hoher Auflösung und mit schönem Bokeh einfängt

Ausgestattet mit modernsten Technologien von Sony, bringt dieses G Master Objektiv dank seiner hohen Auflösung und des wunderschönen Bokehs die Motive hervorragend zur Geltung. Der präzise Autofokus ermöglicht es, entscheidende Momente zuverlässig einzufangen, etwa bei Sport-, Nachrichten-, Event- und Tieraufnahmen. Das innovative optische Design mit drei Super ED-Glaselementen (Extra-low Dispersion) und einem ED-Glaselement unterdrückt effektiv chromatische Aberrationen und gewährleistet eine hohe Auflösung und beeindruckende Kontraste im gesamten Bildbereich bis zum Rand. So können die Bilder auch flexibel zugeschnitten und bearbeitet werden.

Die Brennweite von 300 mm und die maximale Blende von F2,8 bieten beste Voraussetzungen, um das wunderschöne, sanfte Bokeh zu erzielen, für das die G Master Objektive bekannt sind. Durch Nutzung der geringen Schärfentiefe werden Motive wirkungsvoll freigestellt. Jedes Objektiv wird bei der Herstellung individuell kalibriert, um die optimale Bokeh-Qualität zu erreichen. Eine zirkulare Blendeneinheit mit 11 Lamellen trägt zusätzlich zu einem seidenweichen, kreisförmigen Bokeh bei.

Leistungsstarker Autofokus für dynamische Momente und Hochgeschwindigkeits-Serienaufnahmen mit bis zu 120 Bildern pro Sekunde und AF-/AE-Tracking[ii]

Zwei hochmoderne XD-Linearmotoren (Extreme Dynamic), unterstützt durch speziell entwickelte Steuerungsalgorithmen, gewährleisten einen schnellen, hochpräzisen und vibrationsarmen Autofokus. In Kombination mit der neuen Alpha 9 III ermöglicht das Objektiv Highspeed-Serienaufnahmen mit bis zu 120 Bildern pro Sekunde und AF-/AE-Tracking. So verpassen die Nutzer*innen nie den entscheidenden Moment, auch nicht bei schnellen Motivbewegungen – zum Beispiel bei Sport- oder Tieraufnahmen – oder in Situationen, in denen sich Motive auf unvorhersehbare Weise bewegen, wie etwa bei Veranstaltungen. Selbst wenn ein separat erhältlicher Telekonverter[iii] angebracht ist, wird eine hohe AF-Leistung erzielt.

Mobilität und Bedienkomfort für Profis mit höchsten Ansprüchen

Dank umfangreicher Maßnahmen zur Gewichtsreduzierung ist das FE 300 mm F2.8 GM OSS mit seinen ca. 1470 Gramm (ohne Stativanschluss) das leichteste Objektiv seiner Art[i]. Zudem wurde bei der Entwicklung gezielt auf eine optimale Verteilung des Gewichts geachtet. Im Inneren des Objektivzylinders wird eine widerstandsfähige Magnesiumlegierung verwendet, die zur Robustheit ebenso beiträgt wie zur Verringerung des Gewichts. Der Schwerpunkt des Objektivs liegt nicht vorne am Zylinder, was Stabilität gewährleistet und präzise handgeführte Schwenkaufnahmen ermöglicht. Darüber hinaus stabilisiert der mit einem komplexen Algorithmus ausgestattete Modus 3[vi] der optischen Bildstabilisierung das Sucherbild und hilft, dynamische Szenen präzise einzufangen.

Zudem können die Nutzer*innen in Kombination mit der Alpha 9 III dem Funktionsring einen „voreingestellten Fokus“ zuweisen, mit dem sich der Fokus sofort auf einen bestimmten Punkt festlegen lässt[vii]. Zu den weiteren Merkmalen für eine komfortable Bedienung bei professionellen Aufnahmen zählen Fokushaltetasten an vier Stellen, denen über ein Kameramenü häufig genutzte Funktionen zugewiesen werden können.

Unverbindliche Preisempfehlung und Verfügbarkeit

FE 300 mm F2.8 GM OSS Objektiv von Sony: 6.699,00 Euro

Das Objektiv ist ab Ende Januar 2024 bei ausgewählten Sony Vertragshändlern verfügbar.

[i]Zum Zeitpunkt der Produktankündigung im November 2023. Untersuchung von Sony zu wechselbaren F2,8-Objektiven mit 300 mm Brennweite für digitale Vollformatkameras.

[ii]Testbedingungen von Sony. Die maximale Serienbildrate kann unter bestimmten Aufnahmebedingungen niedriger sein. In den AF-C-Fokusmodi kann die Serienbildgeschwindigkeit je nach verwendetem Objektiv variieren. Informationen zur Objektivkompatibilität finden Sie auf der Support-Webseite von Sony: https://www.sony.net/dics/ilce9m3cnlns/

[iii]1,4x SEL14TC und 2x SEL20TC

[iv]Mit dem SEL20TC

[v]Brennweite 400 mm: FE 400 mm F2.8 GM OSS / Brennweite 600 mm: FE 600 mm F4 GM OSS

[vi]Der Modus 3 wird von der neuesten Version der Kamerasoftware unterstützt. Informationen zur Kamera-Kompatibilität finden Sie auf den jeweiligen Support-Webseiten.

[vii]Die dem Funktionsring zugewiesenen Funktionen variieren je nach verwendeter Kamera. Einzelheiten finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihrer Kamera.

​