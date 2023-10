Brandneue Fotoobjektive von Thypoch

Der brandneue chinesische Objektivhersteller Thypoch ist ab sofort bei Riwit in der Distribution und bringt zwei manuelle Fotoobjektive (28mm und 35mm) für Kameras mit Leica M-Bajonett auf den Markt!

Nachdem Thypoch sein Debüt auf der Photopia Hamburg und dem Salon de la Photo in Paris gefeiert hat, macht sich die Marke auf, die Herzen der Liebhaber von manuellen und Vintage-Objektiven zu erobern.

Fast einen Monat nach der ersten Vorstellung auf diesen Veranstaltungen, freut sich Thypoch seine erste Serie namens Simera offiziell vorzustellen.

Die beiden manuellen Objektive für spiegellose Kameras sind mit zwei unterschiedlichen Brennweiten (28mm f/1.4 oder 35mm f/1.4) verfügbar. Gedacht für Fotografen, welche atemberaubende visuelle Darstellungen wiedergeben wollen. Der brandneue Player Thypoch bietet die Serie Simera in zwei unterschiedlichen Farben an. Die aus einem Ganzmetallgehäuse gefertigten Objektive sind sowohl in Schwarz, als auch für Retroliebhaber in Silber verfügbar und sind für fortgeschrittene bis professionelle Fotografen gedacht.

Die sowohl mit imperialer, als auch metrischer Skalierung ausgestatteten Objektive sind zu einem netto UVP von 639,00 € erhältlich.

Visuell eindrucksvolle Geschichten erzählen

Durch die Kombination eines modernen Bildstils mit hoher Auflösung, hohem Kontrast und geringer chromatischer Aberration inspiriert die Simera-Serie die Benutzer dazu, die einzigartigen Eigenschaften des Augenblicks festzuhalten. Mit der große Blendenöffnung von F1,4 und einer Blende mit 14 Lamellen sorgt die brandneue Serie für ein rundes und traumhaftes Bokeh. Der subtile Widerstand bei 0,7m am Fokusring weist den Benutzer darauf hin, dass er den EVF (elektronischen Sucher) verwenden sollte, wenn der Fokus des Entfernungsmessers deaktiviert ist, um eine optimale Fokusgenauigkeit zu erzielen.

Unverwechselbare Texturen

Das Objektiv isoliert die Motive mühelos von ihrer Umgebung und vermittelt ein faszinierendes Raumgefühl. Der nahtlose Blendenübergang dank des Klick- und De-Klick-Modus ermöglicht eine reibungslose Blendenanpassung während der Videoaufnahme.

Inspiration für mehr Kreativität

Die soliden und dennoch leichten Objektive mit einem Gewicht von 330g (28mm) und 352,2g (35mm) sind leicht zu transportieren und bestens für Outdoor Anwendungen geeignet. Fotografen können den Fokusbereich in Ihrer Komposition einfach visualisieren, dank des fortschrittlichen Designs der automatischen Tiefenschärfeanzeige. Dies gilt insbesondere für die Verwendung von Hyperfokalentfernung in der Straßen- und Landschaftsfotografie.