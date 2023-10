Zwei neue Superweitwinkel-Objektive im Leica SL-System: Super-Vario-Elmarit-SL 1:2.8/14-24 ASPH. und Super-APO-Summicron-SL 1:2/21 ASPH.

Wetzlar, 19. Oktober 2023. Die Leica Camera AG erweitert das leistungsstarke und spiegellose SL-System um zwei Superweitwinkel-Objektive. Neu im Portfolio sind die Objektive Super-Vario-Elmarit-SL 1:2.8/14-24 ASPH. und Super-APO-Summicron-SL 1:2/21 ASPH.

Mit dem Super-Vario-Elmarit-SL 1:2.8/14-24 ASPH. ist im SL-System erstmals eine Brennweite von 14 mm erhältlich. Das durchgängig hohe Öffnungsverhältnis von 1:2.8 über den gesamten Zoombereich ermöglicht beeindruckende Panoramen und Videos von höchster Qualität und Brillanz. Der sehr weite diagonale Bildwinkel von bis zu 114 Grad führt bei Superweitwinkel-Objektiven zu unvermeidlichen Verzeichnungen und Abbildungsfehlern, die der aufwendige optische Aufbau des Super-Vario-Elmarit-SL 1:2.8/14-24 ASPH. hervorragend kompensiert. So werden Motive bei jeder Blende und Brennweite scharf bis in die Ecken abgebildet. Im Innern des neuen Vario-Objektivs gleichen 18 Linsen in 13 Gruppen chromatische Aberrationen aus und sorgen durch drei asphärische Linsen für beste Bild- und Videoqualität. Der Brennweitenbereich von 14 bis 24 mm macht dieses vielseitige Superweitwinkel-Zoomobjektiv zu einem hervorragenden Werkzeug für zahlreiche fotografische Anwendungen: von Architektur- und Interieur-Aufnahmen, über Reportagen nah am Geschehen bis hin zur Astro- und Landschaftsfotografie.

Unerwünschtes Streulicht wird bei diesem neuen Vario-Objektiv durch eine aufwendige Mehrschichtvergütung der Glasoberflächen und eine fest montierte Gegenlichtblende aus Metall vermieden. Letztere dient auch als robuster Schutz für die stark gewölbte Frontlinse. Das Super-Vario-Elmarit-SL 1:2.8/14-24 ASPH. ist mit einem speziellen Filterhalter auf der Seite des Bajonettverschlusses ausgestattet. In Kombination mit dem Leica Vario-Elmarit-SL 1:2.8/24-70 ASPH. deckt dieses neue Superweitwinkel-Zoomobjektiv einen weiten Brennweitenbereich ab und sorgt für vergleichsweise leichtes Gepäck bei voller Flexibilität.

Mit dem Super-APO-Summicron-SL 1:2/21 ASPH. stellt die Leica Camera AG zeitgleich das weltweit erste APO-Objektiv mit einer Brennweite von 21 mm vor. Damit genügt das Hochleistungs-Weitwinkelobjektiv auch höchsten professionellen Anforderungen und liefert eine durchgehende Schärfe bis in die äußeren Bildecken. So reiht sich die Optik als jüngstes Mitglied in die Familie der APO-Summicron-SL-Objektive ein. Diese stehen für Spitzenleistungen im optischen Bereich und überzeugen mit ihrem schnellen, verlässlichen Dual Synchro DriveTM Autofokus. Wie die bereits erhältlichen 28-, 35-, 50-, 75- und 90-mm-Brennweiten besitzt auch das Super-APO-Summicron-SL 1:2/21 ASPH. trotz des extremen Bildwinkels die gleichen kompakten Abmessungen mit dem gleichen Filterdurchmesser E67. Der Bildwinkel des Super-APO-Summicron-SL 1:2/21 ASPH. ist prädestiniert für den anspruchsvollen Einsatz in der Landschaftsfotografie, in Innenräumen, bei Reportagen, im Studio und in der Architektur-Fotografie. Dank einer Naheinstellgrenze von nur 21 cm gelingen auch wirkungsvolle Detailaufnahmen. Dabei ermöglicht die große Anfangsöffnung zusätzliche Gestaltungsmöglichkeiten durch das gezielte Spiel mit Schärfe und Unschärfe.

Die hochpräzise gefertigten 14 Linsen, davon drei mit asphärischer Oberfläche, sind eingeteilt in 11 Gruppen und tragen zu einem Höchstmaß an Bildqualität schon bei voll geöffneter Blende bei. Die apochromatische Korrektur des Objektivs ist für seine Brennweite einmalig und beweist einmal mehr den höchsten Anspruch der Leica Ingenieure. Die meisten der verbauten Linsenelemente bestehen dafür aus hochwertigen Sondergläsern, deren anspruchsvolle Verarbeitung selbst die innovativsten Fertigungsmethoden voll ausschöpfen.

Beide neuen Objektive bereichern neben dem SL-System auch das stetig wachsende Portfolio der L-Mount-Allianz um zwei herausragende Superweitwinkel-Objektive, um Bilder und Videos in einzigartiger Leica Qualität festzuhalten.

Die unverbindliche Preisempfehlung für das Leica Super-Vario-Elmarit-SL 1:2.8/14-24 ASPH. beträgt 2.500 Euro inkl. MwSt. Die unverbindliche Preisempfehlung für das Leica Super-APO-Summicron-SL 1:2/21 ASPH. beträgt 5.300 Euro inkl. MwSt. Beide Objektive sind ab sofort weltweit in allen Leica Stores, im Leica Online Store sowie im Fachhandel erhältlich.