Radiant Photo Mobile: Der intelligenteste Fotoeditor der Welt – jetzt fürs Smartphone

Radiant Photo stellt seine erste mobile Anwendung vor. Die App basiert auf intelligenter Szenenerkennung, die für perfekte Belichtung und Farbwiedergabe optimiert ist. Das garantiert brillante Farben und bringt realistische Details zum Vorschein. Radiant Photo Mobile wird voraussichtlich am 4. Oktober 2023 im Apple App Store und Google Play Store veröffentlicht.

INDIALANTIC, Florida – September 28, 2023 — Nach dem großen Erfolg auf Mac und Windows freut sich Radiant Imaging Labs, seine innovative mobile App bekannt zu geben, die sowohl im Apple App Store als auch im Google Play Store erhältlich ist.

Radiant Photo Mobile ist eine zukunftsweisende App zur Fotobearbeitung, mit der jedes Bild verbessert werden kann. Radiant Photo analysiert die komplizierten Einzelheiten jedes Fotos und liefert in Sekundenschnelle pixelgenaue, druckfertige Ergebnisse. Die App hebt sich nicht nur durch ihre fantastische Bildverbesserung von der Masse ab, sondern auch durch ihren benutzerfreundlichen Ansatz. Im Gegensatz zu den meisten anderen Programmen müssen Nutzer keinen Account erstellen oder eine Testphase starten, um die Magie der App selbst zu erleben. Auch die kostenlose Version verbessert jedes Foto direkt beim Öffnen.

Was macht die mobile App von Radiant Photo einzigartig?

Smarte Szenenerkennung: Radiant Photo analysiert die Komposition jedes Bildes und passt die einzelnen Pixel an, um eine harmonische Farbwiedergabe zu gewährleisten und Bilddetails und Tonwerte auf ein unübertroffenes Niveau zu heben.

Sofort besser: Umständliche Benutzeroberflächen gehören der Vergangenheit an.

Mit Radiant Photo können Sie ein beliebiges Bild öffnen und sehen sofort eine deutlich verbesserte Version, die auch professionellen Ansprüchen genügt.

Intelligente Stapelverarbeitung: Radiant Photo läutet mit seiner intelligenten Stapelverarbeitung eine neue Ära ein. Der Benutzer kann mehrere Fotos gleichzeitig optimieren und dabei individuelle oder gemeinsame Einstellungen anwenden, wodurch die Stapelverarbeitung so effizient wie nie zuvor auf Mobiltelefonen ist. In der kostenlosen Version ist diese Funktion auf fünf Fotos auf einmal beschränkt.

Bereit für USB-C: Schließen Sie Ihre Kamera, Speicherkarte oder Festplatte an und verbessern Sie Ihre Fotos in Radiant Photo. Erleben Sie rasend schnelle Geschwindigkeiten beim Öffnen und Speichern von Bildern und Videos, insbesondere auf dem neuen iPhone 15 Pro. Perfekt auch für die Stapelverarbeitung.

Ihre Videos, optimiert: Radiant Photo Mobile macht nicht nur jedes Foto besser, sondern holt auch das Beste aus Ihren Videos heraus. Vollautomatisch, Stapelverarbeitung inklusive.

Läuft komplett lokal: Jede Bearbeitung, jede Optimierung, jede Umwandlung – Radiant Photo arbeitet zu 100 % auf dem eigenen Gerät. Komplett unabhängig von schlechten Internetverbindungen oder potenziellen Datenschutzverletzungen durch Cloud-Speicher.

Elia Locardi, professioneller Fotograf und CEO von Radiant Imaging Labs, sagt: “Als wir mit der Arbeit an unserer App begannen, wurde schnell klar, wo unser Schwerpunkt liegen sollte. Während viele Apps übertrieben knallige Ergebnisse liefern und man bei anderen alles manuell machen muss, verfolgt Radiant Photo einen neuen Ansatz. Unsere App nimmt alle Anpassungen intelligent und zuverlässig vor und legt dabei den Schwerpunkt auf eine präzise Farbwiedergabe. Der Fokus liegt auf dem authentischen Bild, dem Bild, wie wir es uns vorgestellt haben, als wir auf den Auslöser drückten – das ist Radiant Photo.”

Radiant Photo räumt mit dem alten Mythos “Gut Ding will Weile haben” auf und verbessert Bilder in kürzester Zeit. Durch einfaches Öffnen in der App erhalten die Nutzer bereits eine optimierte Version ihres Fotos – manchmal auf einem Niveau, das sie vielleicht für unmöglich gehalten hätten. Die App ist für die Bearbeitung aller Arten von Fotos ausgelegt: Ganz gleich, ob es sich um eine Landschaft, ein Porträt, ein Haustierfoto oder eine Unterwasseraufnahme handelt – die App versteht die Elemente im Bild und passt Belichtung, Farbe, Ton und mehr Pixel für Pixel an.

Vorteile der PRO-Version von Radiant Photo Mobile

Detaillierte Bearbeitung: Die Art und Weise, wie Radiant Photo Farben behandelt, Details hervorhebt und die Belichtung ausgleicht, garantiert großartige Ergebnisse in Rekordzeit. Obwohl die automatischen Verbesserungen von Radiant Photo bereits besser sind als die anderer Apps, müssen Sie sich nicht darauf verlassen, was die App von sich aus tut. Während Sie in der kostenlosen Version nur einstellen können, wie viel von der vorgeschlagenen Korrektur angewendet werden soll, können Sie in der Radiant Photo Mobile PRO-Version alle Einstellungen manuell anpassen.

Unbegrenzte Stapelverarbeitung: Radiant Photo ermöglicht die Stapelverarbeitung mehrerer Bilder in voller Qualität. In der PRO-Version ist die einzige Grenze für die Anzahl der Bilder, die Sie stapelweise verarbeiten können, und die Geschwindigkeit, mit der dies geschieht, die Menge, die Ihr Telefon bewältigen kann. Die Funktion wurde mit USB-C-Kartenlesern und SSD-Laufwerken entwickelt, um Fotografen unterwegs zu unterstützen.

Einzigartige LOOKs: Eine besondere Funktion für Nutzer, die ihre Fotos kreativ anpassen möchten. Die PRO-Version erlaubt nicht nur die Anpassung der automatischen Verbesserungen, sondern bietet auch eine Palette von einzigartigen LOOKs, die Fotos einen kreativen Touch verleihen. Im Gegensatz zu Filtern in den meisten anderen Apps werden die LOOKs von Radiant Photo auf die intelligent optimierte Version des Fotos angewendet und garantieren so die beste Bildqualität.

Die weltweit führende Imaging Engine

Radiant Photo verarbeitet Bilder mit der Perfectly Clear Engine. Diese bewährte Technologie ist die weltweit führende intelligente Bildkorrektur mit 140 Millionen verarbeiteten Bildern pro Tag! Denn Radiant Photo verwendet für die Bildoptimierung denselben Kern, dem die meisten professionellen Fotolabore weltweit vertrauen. Radiant Photo erweitert diese solide Grundlage um einzigartige LOOKs, Smart Presets und neue Technologien, die sonst nirgendwo zu finden sind.

Verfügbarkeit und Preise

Nutzer auf der ganzen Welt können Radiant Photo auf ihren Smartphones erleben, indem sie es aus dem Apple App Store und dem Google Play Store herunterladen. Die App wird voraussichtlich ab dem 4. Oktober 2023 verfügbar sein. Die großzügig ausgestattete kostenlose Version ist zeitlich nicht begrenzt. Für fortgeschrittene Nutzer gibt es eine PRO-Version, die mit zusätzlichen Tools und Funktionen ausgestattet ist, zum Preis von 3,99 USD monatlich, 29,99 USD jährlich oder für eine einmalige Gebühr von 49,99 USD für einen lebenslangen Zugang.