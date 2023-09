Sony World Photography Awards 2024

Die neue Jury-Vorsitzende, die weiteren Juror*innen und kommende Ausstellungstermine werden bekannt gegeben.

Berlin, 19. September 2023. Die World Photography Organisation teilt heute mit, dass die freie Kuratorin und Beraterin für Fotografie Monica Allende bei den Sony World Photography Awards 2024 den Jury-Vorsitz für den professionellen Wettbewerb übernimmt. Darüber hinaus gibt die Organisation die weiteren Juror*innen für 2024 sowie kommende Ausstellungstermine bekannt. Die Ausstellung zu den Sony World Photography Awards 2024 wird im nächsten Jahr vom 19. April bis 6. Mai im Somerset House in London zu sehen sein.

Die Sony World Photography Awards, mittlerweile im 17. Jahr ihres Bestehens, sind einer der größten und renommiertesten Fotowettbewerbe weltweit. Die Awards würdigen das Beste, was die zeitgenössische Fotografie in allen Teilen der Welt zu bieten hat, und eröffnen Fotograf*innen bedeutende Karrierechancen und Möglichkeiten, sich dem Publikum zu präsentieren.

Sony unterstützt die Awards, um den Fototalenten von heute eine globale Plattform zu bieten und so die kontinuierliche Weiterentwicklung der Fotokultur zu fördern. Die Teilnahme an den Awards ist kostenlos. Die Beiträge der Fotograf*innen werden anonym von einer Jury bewertet, die sich aus führenden Branchenexpert*innen zusammensetzt.

Die Jury 2024

In diesem Jahr wurde die renommierte freie Kuratorin und Beraterin für Fotografie Monica Allende zur neuen Jury-Vorsitzenden für den professionellen Wettbewerb ernannt. Zudem wird Allende auch die Ausstellung zu den Sony World Photography Awards 2024 im Somerset House in London kuratieren. Monica Allende hat in der Welt der Fotografie einen reichen Erfahrungsschatz gesammelt und hatte bereits zahlreiche hochkarätige Positionen in der Branche inne. Unter anderem war sie künstlerische Leiterin des Landskrona Foto Festivals und des GetxoPhoto International Image Festivals sowie Fotoredakteurin beim Sunday Times Magazine, wo sie den preisgekrönten Fotografieteil Spectrum ins Leben rief. Zudem kuratiert Allende das Blues Skies Project, das für den Deutsche Börse Photography Foundation Prize 2019 nominiert wurde, und ist Gastdozentin am London College of Communication sowie am EFTI (Centro Internacional de Fotografía y Cine) in Madrid.

Monica Allende sagt zu ihrer Ernennung: „Es ist für mich eine große Ehre, Jury-Vorsitzende bei einem Award zu sein, der ein so hohes internationales Renommee genießt, und ich freue mich darauf, mit Expert*innen aus aller Welt profunde Debatten über die Fotografie führen zu können. Ich hoffe, dass wir in einem innovativen und kollaborativen Prozess verschiedenste Perspektiven beleuchten können, und bin gespannt auf Arbeiten, die mich zum Innehalten und Nachdenken bewegen.“

Die diesjährigen Jury-Mitglieder verfügen über ein breites Spektrum von Kenntnissen und Erfahrungen aus verschiedenen Bereichen der Fotografie:

Professioneller Wettbewerb

Elena Navarro, Fotokuratorin, Produzentin und Beraterin, Mexiko

Mutsuko Ota, Chefredakteurin, IMA Magazine, Japan

Elisabeth Sherman, leitende Kuratorin, Ausstellungs- und Sammlungsleiterin, International Center of Photography (ICP), USA

Tanzim Wahab, Kurator, Spore Initiative, Deutschland, und Festivalleiter, Chobi Mela, Bangladesch

Monica Allende, freie Kuratorin und Beraterin für Fotografie, Vorsitzende der Jury

Offener und Jugendwettbewerb

Daniel Blochwitz, Kurator, Fotofestival Lenzburg, Schweiz

Studentenwettbewerb

Ravi Ghosh, stellvertretender Chefredakteur, British Journal of Photography, UK

Ausstellungsdaten 2024 und Termine der Welttournee 2023

Die Ausstellung zu den Sony World Photography Awards 2024 wird am 19. April 2024 im Somerset House in London eröffnet und bis 6. Mai dort zu sehen sein.

Die Ausstellung zu den Sony World Photography Awards 2023 reist nach der Eröffnung in London sowie Präsentationen in Tokio, Ho-Chi-Minh-Stadt und Mailand jetzt weiter nach Berlin. Dort ist sie vom 17. November 2023 bis 28. Januar 2024 im Willy-Brandt-Haus zu sehen.

Weitere Einzelheiten gibt es auf: worldphoto.org

Sony World Photography Awards 2024 – Preise und Termine

Die Sony World Photography Awards wurden am 1. Juni 2023 eröffnet. Alle Einzelheiten zu den Awards und den Kategorien finden Sie unter: www.worldphoto.org/sony-world-photography-awards

Für die vier Wettbewerbe der Awards gelten folgende Einsendeschlüsse:

Professioneller Wettbewerb: 12. Januar 2024, 15:00 MESZ

Offener Wettbewerb: 5. Januar 2024, 15:00 MESZ

Studentenwettbewerb: 30. November 2023, 15:00 MESZ

Jugendwettbewerb: 5. Januar 2024, 15:00 MESZ

Alle Kategoriegewinner*innen beim professionellen, offenen, Jugend- und Studentenwettbewerb erhalten eine digitale Fotoausrüstung von Sony. Darüber hinaus werden Geldpreise vergeben: 25.000 USD für den Photographer of the Year, 5.000 USD für den Open Photographer of the Year und 5.000 USD für die*den Gewinner*in des Nachhaltigkeitspreises. Der Photographer of the Year erhält zudem eine Soloschau bei der Ausstellung zu den Sony World Photography Awards in London im Folgejahr. Alle Arbeiten der Gewinner*innen und der Fotograf*innen auf der Shortlist werden bei der jährlichen Ausstellung zu den Sony World Photography Awards in London ausgestellt und anschließend in verschiedenen Ländern gezeigt. Die preisgekrönten Bilder werden zudem im jährlich erscheinenden Buch zu den Awards veröffentlicht.