Produktneuheit: Die kompakte Digitalkamera OM SYSTEM Tough TG-7

Ihr ultimativer Begleiter für die Outdoor-Fotografie, der robuste Langlebigkeit und unglaubliche Makroaufnahme-Funktionen in sich vereint.

Hamburg, 13. September 2023 – Die OM Digital Solutions Corporation präsentiert, die Veröffentlichung der OM SYSTEM TG-7. Dabei handelt es sich um das neueste Produkt in der OM SYSTEM Tough-Serie, das ab dem 20. September 2023 erhältlich sein wird. Die robuste Kamera ist gemacht für den Einsatz in der Extreme. Sie ist staubdicht und stoßfest, und hält dabei Stürze aus bis zu einer Höhe von 2,1 Metern aus und trotzt den Kräften von bis zu 100 Kilogramm. Mit den verschiedenen Unterwassermodi dieser Kamaera macht der Einsatz im Nassen besonders Spaß. Die TG-7 besticht mit einer Wasserdichtigkeit von bis zu 15 Meter. Außerdem bleibt die Kamera bei eisigen Temperaturen bis zu -10 °C funktionsfähig. In Kombination mit dem Unterwassergehäuse PT-059 (separat erhältlich) ist sie sogar für tiefere Tauchgänge von bis zu 45 Metern geeignet. Das integrierte Feldsensor-System erfasst automatisch Standort- und Umgebungsdaten. Dadurch wird das Aufnahmeerlebnis verbessert. Die TG-7 bietet ein kompaktes, leichtes und beständiges Design und verkörpert so die Markenpositionierung von OM SYSTEM.

Zusätzlich zu den Tough-Merkmalen glänzt die TG-7 durch ein brillantes F2.0-Hochgeschwindigkeits-Zoom-Objektiv, welches mit einem 4-fachen optischen Zoom für kurze Verschlusszeiten und reduzierte Unschärfe sorgt. Zudem unterstützt sie RAW-Aufnahmen. Das variable Makrosystem ermöglicht Nahaufnahmen bei Motiven, die 1 Zentimeter vom Objektivrand entfernt sind. Die maximale 7-fache Bildvergrößerung erweitert die Grenzen der Makrofotografie. Weitere Merkmale umfassen einen Konstruktionsmodus für den Bau, Zubehör zur Systemerweiterung, integriertes GPS und eingebaute Sensoren, Video im Hochformat, einen Pro Capture-Modus, Intervallaufnahmen mit Zeitraffer-Videoerstellung und das Aufladen über USB Typ C.

Die OM SYSTEM Tough TG-7 erweitert die Möglichkeit außergewöhnliche Aufnahmen in wirklich jeder Umgebung zu erstellen – egal, ob unter Wasser, bei eisigen Temperaturen oder auf unwegsamem Gelände. Weitere Informationen finden Sie unter (https://explore.omsystem.com/de/de/tough-tg-7)

Preis & Verfügbarkeit für die OM SYSTEM TOUGH TG-7

Die TG-7 wird ab dem 20. September 2023 zum UVP von 549 €/CHF erhältlich sein

Hauptmerkmale der TG-7