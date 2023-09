Meyer Optik Görlitz – Biotar 75 f1.5 II ab sofort verfügbar!

Bad Kreuznach – 31. August 2023 – Meyer Optik Görlitz veröffentlicht mit dem Biotar 75 f1.5 II die bereits seit Längerem angekündigte Neuauflage des weltberühmten Objektivs und erweitert sein bestehendes Portfolio, aus hochqualitativen Charakter-Objektiven, um eines der gefragtesten Bokeh-Objektive der Welt. Das Biotar 75 II ist ab sofort verfügbar und kann direkt beim Hersteller & im gut sortierten Fachhandel erworben werden.

„Wir freuen uns riesig dieses wunderbare Objektiv, nach einigen unvorhersehbaren Umständen, die immer wieder zu Verzögerungen geführt haben, auf den Markt bringen zu können“, sagt Marco Pfeiffer, Geschäftsführer Meyer Optik / OPC Optics. „Bereits der Start in die Biotar-Serie mit dem 58mm f1.5 II war sehr erfolgreich und wir gehen davon aus, dass unser Biotar 75 f1.5 II diesen Erfolg nochmals weit übertreffen wird.“

Über das Biotar 75

In den 1930er Jahren entwickelte der geniale Konstrukteur Willi Merté das ursprüngliche Biotar 75 f1.5. Im Handumdrehen erlangte das Objektiv einen legendären Ruf und erzielte große Erfolge. Aufgrund des zweiten Weltkrieges und den für damalige Verhältnisse hohen Produktionskosten, wurde die Produktion des beliebten Biotar 75 jedoch recht zeitnah wieder eingestellt. Seine große Beliebtheit und die gleichzeitige geringe Anzahl gut erhaltener Exemplare, machen das Biotar 75 zu einem extrem seltenen Objektiv. Ein Blick auf die optische Konstruktion des neuen Biotar 75 f1.5 II verrät direkt, dass es sich nach wie vor um ein Doppel-Gauss-Objektiv mit 6 Linsen in 4 Gruppen handelt.

Wofür steht das Biotar 75 f1.5 II?

Die hohe Bildschärfe im Zentrum, gepaart mit einem starken Swirly-Bokeh bei offener Blende, sind die legendäre Abbildungseigenschaften des Biotar 75 f1.5 II. Im Swirly-Bokeh werden Lichter im Hintergrund kreisförmig wiedergegeben und wirken wie in einen Strudel gezogen. Durch die Schärfe in der Bildmitte und das wunderbar gezeichnete Bokeh in der Unschärfe, erhält das Motiv eine leicht dreidimensionale Anmutung. Das Gesamtbild wirkt gleichzeitig etwas zart, was in Available-Light-Situationen mit klaren Schatten und Lichtern im Hintergrund einen großen Kontrast erzeugen kann. Das Einfangen der historischen Abbildungsfähigkeiten des originalen Biotar 75 und das gleichzeitige Optimieren des Objektivs mit Hilfe modernster Technologien, war das Hauptziel bei der Neukonstruktion unseres Biotar 75 f1.5 II. So kommen nach intensiven Analysen und Entwicklungen, sowie mehreren Prototypentests, beste optische Gläser, eine spezielle AR-Beschichtung und hochpräzise gefertigte mechanische Bauteile zum Einsatz.

Abgeblendet ein Schärfe- & Kontrastmonster

Bereits minimal abgeblendet (ab f2.0) zeichnet das Biotar 75 f1.5 II noch massiv kontrastreicher und zwischen Blende 5.6 – 8 erreicht das Biotar 75 f1.5 II seine maximale Schärfe. Dabei lässt es viele, im Vergleich ‚junge‘, Objektive sehr alt aussehen. Ebenso ist die Farbwiedergabe des Objektivs sehr harmonisch und ausgewogen abgestimmt. Durch seine fast apochromatische Konstruktion gibt es zum Beispiel keine lateralen chromatischen Aberrationen. Viele Fotografen schwärmen vom Biotar 75 f1.5 II und seinen Fähigkeiten die, über die Porträtfotografie hinausgehend, auch in der Landschafts- und Naturfotografie perfekt eingesetzt werden können. Ebenso werden viele wunderbare Mode-, Sport-, Hochzeits-, Architektur- und sogar Makroaufnahmen mit dem Biotar 75 f1.5 II erstellt.

Mechanische Konstruktion auf Top Niveau

Die mechanische Konstruktion, die auf demselben Prinzip wie die bisherigen Neuauflagen aus dem Hause Meyer Optik basiert, bietet eine äußert angenehme Haptik, deren Wertigkeit beim ersten Anfassen direkt spürbar ist. Die mechanische Qualität auf aller höchstem Niveau, macht das Biotar 75 II, wie sein historisches Vorbild, zu einem Objektiv für die Ewigkeit. Im Vergleich zu seinen verschiedenen historischen Vorbildern (es gab 3 verschiedene Biotar 75), setzt sich die stufen- & lautlose Blende nun aus 15 Stahllamellen zusammen und trägt zu einem besonders schönen Bokeh bei. Natürlich wurde die Mechanik dieser Objektivserie, wie bei allen Meyer-Objektiven, von etablierten Deutschen Feinmechanik-Unternehmen bezogen. Die bereits beim Biotar 58 II eingeführte Farbgebung (natur-Eloxal mit schwarz-eloxierten Akzenten), wurde selbstverständlich auch beim Biotar 75 II beibehalten. Wie alle Meyer-Objektive wird auch das Biotar 75 f1.5 II in der eigenen Manufaktur im Herzen Hamburgs, in präzisester Handarbeit, montiert.

Das Biotar 75 f1.5 II, sowie alle weiteren bisher veröffentlichten Meyer Objektive, können unter www.meyer-optik-goerlitz.com erstanden werden. Aufgrund der extrem hohen Nachfrage beträgt die Lieferzeit ca. 2 Wochen (kann bei internationalen Sendungen aufgrund von Zollabfertigung etc. abweichen).