Leica auf der PHOTOPIA

Leica präsentiert sich auf der diesjährigen PHOTOPIA vom 21. bis 24. September mit dem aktuellen Produktportfolio, Akademie Workshops, sowie einer Fotoausstellung von Esther Haase.

Wetzlar, 30. August 2023. Unter dem Leitbild „Share Your Vision“ wird die PHOTOPIA Hamburg zum jährlichen Festivalerlebnis für alle, deren Business, Hobby oder Leidenschaft das Fotografieren oder Filmen ist. Nach der erfolgreichen Veranstaltung im Herbst 2022 mit mehr als 10.000 Gästen auf dem Hamburger Messegelände öffnet die dritte PHOTOPIA vom 21. bis 24. September 2023 ihre Tore.

Leica präsentiert sich in diesem Jahr mit dem aktuellen Produktportfolio sowie spannenden Angeboten der Leica Akademie in der Messehalle Hamburg (Stand A4/101). Gemeinsam mit WhiteWall werden am Leica Stand außerdem die Werke der deutschen Fotografin Esther Haase in der Ausstellung „Je t’aime” gezeigt.

„Die Serie, „Je t’aime“ ist eine Hommage an Jane Birkin und Serge Gainsbourg, Idole der aufregenden 60er/70er Jahre, in die ich hinein geborgen wurde. Die Serie entstand als Editorialshooting in der Karl Lagerfeld Villa für das Leica S Magazin, die in Kooperation mit einem Plattenlabel die Idee hatten, Songs von Fotograf*innen visualisieren zu lassen. Der Song „Je t’aime“ ist ohne Jane Birkin und Serge Gainsbourg nicht zu denken. Er passt genau in meine visuelle Vorstellungswelt und hat bis heute nicht an Reiz für mich verloren“, so Esther Haase

Die mit der Leica S fotografierte Serie zeigt fotografische Momente in einer wunderbaren Kurzgeschichte – und wir mittendrin. Lebendigkeit und Dynamik, verbunden mit Esther Haases feinsinnigem Gespür: Nur so entsteht die Atmosphäre, aus der die typischen, mit konsequent kraftvoller Weiblichkeit geladenen Bildwelten aufleben – es ist ein Tanz der Sinne zwischen Fotografin, Kamera und Model.

Abgerundet wird das Programm durch mehrere „Artist-Talks“ mit Esther Haase und anderen Gästen aus Kunst und Kultur.

Akademie Workshops:

MODERNE ARCHITEKTUR – Schauplatz Hamburg

mit der Leica Q3 / Leica Q2 Monochrom

Freitag: 22.09.2023, 10.00 -17.00 Uhr

Referent: Dominic Verhulst

Informationen zum Inhalt finden Sie hier.

THE HAND OF 5 – Reportage Fotografie

mit der Leica Q3 / Leica Q2 Monochrom

Samstag: 23.09.2023, 10.00 -17.00 Uhr

Referent: Dominic Verhulst

Informationen zum Inhalt finden Sie hier.