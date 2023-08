PHOTOPIA 2023: Canon mit umfangreichen Entertainment Programm vor Ort.

28. August 2023. Vom 21. bis zum 24. September wird Canon mit seinem umfassenden Produktportfolio auf der PHOTOPIA in Hamburg vertreten sein. Touch & Try, Mini-Masterclasses sowie Vorträge der Canon Ambassadors und Content Creators runden den Einblick in die eigenen Produktwelten ab.

800qm pure Inspiration

Auch in diesem Jahr befindet sich die Canon Experience Area in Halle A4, an Stand 116 direkt am Haupteingang. Hier können alle Besucher:innen das komplette Produktportfolio hautnah erleben. Unter dem Motto “Color your vision” präsentiert Canon in diesem Jahr auf der PHOTOPIA eine vielfältige und kreative Palette an farbenfrohen Möglichkeiten, die faszinierende Welt der Fotografie zu entdecken.

An der Canon Expert Bar stehen Produktexpert:innen für eine individuelle Beratung zur Verfügung. Die abwechslungsreichen Fotospots direkt am Stand laden mit diversen kreativen Installationen dann direkt dazu ein, das Canon Equipment vor Ort selbst auszuprobieren. Von Makroaufnahmen über Teleobjektive bis hin zu Großformatdruckern – die vielseitigen Stationen am Canon Stand decken ein breites Spektrum an foto- und videografischen Interessen der PHOTOPIA Community ab.

Auf den zwei Live-Bühnen der PHOTOPIA präsentiert Canon ein hochklassiges Line-Up an renommierten Fotograf:innen und Videograf:innen. Diese gewähren den Zuschauer:innen in ihren Vorträgen faszinierende Einblicke in ihre kreative Arbeit. Das thematische Spektrum reicht hierbei von professioneller Action- und Sportfotografie über Hochzeitsfotografie bis hin zu bewegenden Fotoreportagen und beeindruckenden Outdoor Shots.

Zu den Vortragenden gehören u.a. die Canon Ambassadore Alexander Hassenstein, Lorenz Holder, Sascha Hüttenhain, Daniel Etter, Martin Bissig, Richard Walch und Nicolai Deutsch sowie das Hochzeitsfotografen-Duo Carmen und Ingo Leitner.

Zusätzlich dazu präsentiert Canon in diesem Jahr erstmals eine dedizierte Bühne am eigenen Stand – die Canon Stage. Dort teilen Ambassadors, Expert:innen und Creator:innen in Workshops, Interviews und Vorträgen spannende Einblicke in ihre Arbeit mit Canon.

Die dazugehörige Canon Lounge lädt zum Netzwerken und zum Produzieren von Content wie Podcasts oder Vlogs ein.

Rental Service und Check&Clean

Das Canon Service Team von CPS ist bei der PHOTOPIA mit dem Check & Clean Service vor Ort. Besucher:innen können ihre Canon EOS Kamera hier vor Ort professionell reinigen lassen.

Terminslots dafür können in Kürze über die Canon Academy gebucht werden.

Ebenfalls neu ist die Gelegenheit, direkt am Stand Canon Ausrüstung auszuleihen und ausführlich zu

testen. Dafür werden verschiedene Testkits zur Verfügung stehen. Eine Übersicht dazu gibt es hier. Die Registrierung erfolgt vor Ort an der Rental Station.

Das Programm von Canon auf der PHOTOPIA wird sukzessive hier ergänzt.