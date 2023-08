Nicht nur der Spätsommer ist heiß, auch in den Gerüchteküchen brodelt und dampft es heftig. Die Hauptzutat der derzeit heißesten Gerüchte: Zwei neue Kleinbildkameras von Sony. Serviert werden zum einen die Alpha 7C II, die der Alpha 7C nachfolgt. Und zum anderen eine brandneue Alpha 7C R mit 61 Megapixel im kompakten Gehäuse. photoscala hat in die Töpfe gespickt und die bisher „bekannten“ Details zusammengetragen.

Vor fast drei Jahren hat Sony eine besonders kompakte Kleinbildkamera präsentiert: die Alpha 7C. Die Zutaten lagen praktisch schon fertig im Regal: die Technik der damaligen Alpha 7 III gepaart mit einem etwas aufgeblähten Gehäuse der Alpha 6600.

Für Sony war diese Vermählung von Kleinbild- mit APS-C-Technik offenbar ein großer Erfolg. Und auch bei photoscala ist die Alpha 7C auf reges Interesse gestoßen: kaum ein Testbericht wurde bei uns häufiger aufgerufen als unser Review der Alpha 7C.

Jetzt hat Sony offenbar das Nachfolgemodell fertig, die Alpha 7C II. So drängt es jedenfalls seit Tagen mit immer neuen Details aus den Gerüchteküchen. Demnach soll sie auf der Alpha 7 IV basieren, also unter anderem deren 33-Megapixel-Sensor erhalten.

Doch ist noch nicht alles: Auch vom Top-Modell Alpha 7R V soll es einen kompakten Ableger geben, die Alpha 7C R. Dass beide neuen Kompakte dasselbe Gehäuse erhalten, da sind sich die Gerüchteköche einig. Auch sonst wird es wohl viele Gemeinsamkeiten geben. Etwa einen Slot für eine SD-Karte, maximal 10 Bilder/Sekunde Serienbildrate, den nicht gerade üppigen Videosucher mit mageren 2,36 Millionen dots Auflösung sowie das fortschrittliche AF-System der Alpha 7R V.

Unterschiede wollen die Gerüchteköche unter anderem beim Display ausgemacht haben. Während die Alpha 7C II wohl mit einem klassischen klapp- und drehbaren Display kommen wird, soll die Alpha 7C R die 4D-Mechanik ihrer großen Kusine erhalten. Auch bei den Videofähigkeiten werden sich die beiden Neuen wohl etwas unterscheiden. 8K werden wohl beide nicht können, aber der Alpha 7C R werden mindestens 4k60p mit 10 Bit 2:2:2 nachgesagt.

Sogar über die Preise der kommenden Sony-Neuheiten spekulieren die Gerüchteköche bereits. So soll die Alpha 7C R ca. 3700 Euro kosten, die Alpha 7C II 2400 Euro. Der Alpha 7C R könnte Sony kostenlos einen nicht näher bezeichneten Handgriff beilegen, für das kleinere Modell soll er optional erhältlich sein.

Und wann könnte Sony die bisher kursierenden Gerüchte offiziell bestätigen und die Kameras vorstellen? Wahrschein am 29. August ab 16:00 Uhr. Für dieses Datum verkündet die Webseite Universe: „A new camera is coming“. Möglicherweise wird es dann auch ein neues FE 16-35mm F2.8 GM II geben.