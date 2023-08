Tamron kündigt heute die Entwicklung des 17-50mm F/4 Di III VXD für Kleinbildspiegellose von Sony an. Das bis tief in den Weitwinkel hineinreichende Allround-Zoom liefert laut Tamron eine exzellente optische Leistung über den gesamten Zoombereich. Es ist mit einem leisen VXD-Fokusantrieb ausgestattet, dank seiner kompakten Bauweise lässt es sich leicht handhaben und mitnehmen. Das 17-50mm F/4 Di III VXD soll in diesem Herbst herauskommen.

Update, 16:00: Pressemitteilung von Tamron Deutschland nachgetragen

Noch steht eine offizielle Mitteilung von Tamron Deutschland aus, Tamron Global hat unterdessen erste Informationen zur Entwicklung des 17-50mm F/4 Di III VXD für Sony E veröffentlicht. Demnach folgt auch dieses „Walk Around“-Zoom den Tamron-Leitlinien mit einem Filtergewinde von 67 Millimeter. Die Bauform des Objektivs fällt entsprechend leicht und kompakt aus, gegen Feuchtigkeit ist es geschützt. Das Objektiv ändert seine Länge beim Zoomen nicht, die kürzeste Aufnahmedistanz beträgt 19 Zentimeter.

Auf den Markt kommen soll das Kleinbildobjektiv 17-50mm F/4 Di III VXD von Tamron im Herbst. Weitere Informationen und den Preis tragen wir nach, sobald uns diese Informationen vorliegen.