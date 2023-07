Astrodesign und Samyang treten der L-Mount Allianz bei

Wetzlar, 13. Juli 2023. ASTRODESIGN, Inc. ist das sechste Mitglied und SAMYANG Optics Co. das siebte Unternehmen, das der L-Mount Allianz seit der öffentlichen Ankündigung des L-Mount-Standards auf der photokina 2018 beitritt. Die Allianz besteht aus den Gründungsmitgliedern Leica Camera AG, SIGMA und Panasonic sowie der Ernst Leitz Wetzlar GmbH und DJI, die im Jahr 2021 beigetreten sind. Ziel der Allianz ist es, den von Leica entwickelten L-Mount-Standard für Kameras und Objektive in der zukünftigen Produktentwicklung zu nutzen. Die Zusammenarbeit ermöglicht es ASTRODESIGN und SAMYANG Optics, Produkte mit dem L-Mount zu entwickeln, die große Vorteile für eine breite Palette von Foto- und Videoanwendungen bieten.

Stephan Schulz, Leiter des Produktmanagements Professionelle Kamerasysteme: „Der L-Mount ist eine zeitgemäße Objektivschnittstelle, die Foto- und Videoanwendungen optimal vereint und durch das niedrige Auflagemaß innovative optische Designs ermöglicht. Mit ASTRODESIGN gewinnt die L-Mount Allianz ein Mitglied, das zweifelsohne ein Innovator im Bereich professioneller Videoanwendungen ist. Dies unterstreicht die Vielseitigkeit des L-Mount Standards und den hohen Anspruch der L-Mount Allianz. Mit SAMYANG begrüßen wir einen agilen Objektivhersteller, der in kurzer Zeit ein beeindruckendes Objektivportfolio für die Fotografie und Kinematographie entwickelt hat“.