Manfrotto legt seine Taschenserie Pro Light Cineloader neu auf. Die speziell für Videografen entwickelten Schultertaschen lassen sich dank ihre verstärkten Deckels stapeln. Die Inneneinteilung ist so gestaltet, dass Kameras samt Rigg in die Tasche passen. Die pro Light Cineloader Taschen gibt es in drei Größen, Preise teilt Manfrotto nicht mit.

Pressemitteilung von Manfrotto Deutschland:

