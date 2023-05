Mit der EOS R100 präsentiert Canon heute eine neue Kamera für den Einstieg in das EOS R-System. Ihr kompaktes, leichtes Gehäuse beherbergt einen 24-Megapixel-Sensor im APS-C-Format. Trotz ihres günstigen Preises verzichtet die EOS R100 nicht auf den Dual Pixel CMOS AF mit Motiverkennung sowie 4K-Video. Ebenfalls neu von Canon: Das Pancake RF 28mm F2.8 STM und das Zubehörkabel OC-E4A.

Neben der neuen EOS R100, die in absehbarer Zeit die EOS M50 als Einstiegskamera in die Welt der Spiegellosen bei Canon ablösen könnte, gibt es ein neue Objektiv: das besonders kleine und leichte RF 28mm F2.8 STM in Pancake-Bauweise. Drei kunststoffgeformte, asphärische Linsen sorgen laut Canon für eine hervorragende Abbildungsqualität, obwohl die Elemente auf geringstem Raum aufgeteilt sind. Der kombinierte Blendenring lässt sich zur Steuerung der Einstellungen und zur manuellen Fokussierung verwenden. Das Objektiv verfügt zudem über einen leisen STM-Fokusantrieb.

Das Zubehörkabel OC-E4A ermöglicht die Verwendung externer Zubehörteile. Es kann ein Mikrofon mit Strom versorgen oder für Speedlites eingesetzt werden. Es kann während der Nutzung des RF 5.2mm F2.8 L Dual Fisheye Objektivs verwendet werden.

Preise und Verfügbarkeit

Das RF 28mm F2.8 STM kostet 369 Euro und wird voraussichtlich ab Juli 2023 erhältlich sein.

Das EOS R100 Kit mit RF-S 18-45mm IS STM kostet 699 Euro und wird voraussichtlich im ab Ende Juni erhältlich sein.

Das EOS R100 Kit mit RF-S 18-45mm IS STM und RF-S 55-210mm F5-7.1 IS STM kostet 929 Euro und wird voraussichtlich Ende Juni erhältlich sein

Das OC-E4A kostet 209 Euro und ist kompatibel mit den Canon Modellen EOS R3, EOS R6 Mark II, EOS R7, EOS R8, EOS R10, EOS R50 und EOS R5 C. Verfügbar voraussichtlich ab Juli 2023.

Pressemitteilung von Canon Deutschland: