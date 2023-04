C | Contemporary SIGMA 17mm F4 DG DN

Exklusiv für spiegellose Vollformatkameras entwickelt

Ultra-breit beim Sichtfeld. Winzig in der Größe

Ein Ultra-Weitwinkel-Objektiv, das den optischen Leistungsstandards der SIGMA Contemporary- Produktlinie entspricht. Erweiterung der I-Series. “Bilder schaffen, die mehr als schön sind”. I-Series steht für außergewöhnliche Fertigungsqualität in kompakter Form

Preis (UVP): 619,00 €

Markteinführung: Ende April 2023

Zubehör im Lieferumfang: Magnetischer Metall-Objektivdeckel LCF55-01M, Tulpenförmige Gegenlichtblende LH576-03, Frontdeckel LCF-55 III, Rückdeckel LCR II Verfügbarere Anschlüsse: L-Mount, Sony E-Mount

Hinweise:

– Aussehen und technische Daten des Produkts können sich ändern.

– Sony E-Mount-Objektive werden in Übereinstimmung mit den E-Mount-Spezifikationen entwickelt, hergestellt und verkauft, die im Rahmen einer Lizenzvereinbarung mit der Sony Corporation lizenziert wurden.

– L-Mount ist ein eingetragenes Markenzeichen der Leica Camera AG.

Kompakt, leicht, leistungsstark – ein 17mm-Ultra-Weitwinkel-Objektiv mit einer beeindruckenden Naheinstellgrenze, die Raum für Kreativität schafft. Jetzt in SIGMAs “Premium Compact Prime” I-Series erhältlich.

“Kompaktes, leichtes und leistungsstarkes Ultra-Weitwinkel-Objektiv”. Trotz eines anspruchsvollen Designkonzepts wurde unter Einbezug neuester Technologie ein 17mm ohne Kompromisse geschaffen. Das Weitwinkel erzeugt eindrucksvolle Landschaftsbilder mit einer einzigartigen Perspektive und Dank der minimalen Naheinstellgrenze von 12cm kann das Objektiv auf verschiedenste Weise kreativ eingesetzt werden – seien es Nahaufnahmen oder Selfies aus der freien Hand.

Das optische Design wurde exklusiv für spiegellose Kamerasysteme entwickelt wodurch Reflexe und Geisterbilder auf ein Minimum reduziert werden, was wiederum zu einer hervorragenden Bildwiedergabe beiträgt. Der komplett aus Metall gefertigte Objektivtubus unterstreicht SIGMAs Handwerkskunst und Liebe zum Detail und macht jedes Shooting mit dem SIGMA 17mm F4 DG DN | Contemporary zu einem Vergnügen.

[Hauptmerkmale]

Ein Ultra-Weitwinkel-Objektiv, das den optischen Leistungsstandards der SIGMA Contemporary-Produktlinie entspricht.

Die Linsenkonstruktion beinhaltet zwei SLD-Glaselementen und drei asphärische Linsenelement. Zwei der Asphären werden für die Front- als auch für die Rücklinse verwendet. Das trägt zur Kompaktheit des Objektivs bei und hilft bei der Korrektur von Linsenfehlern. Infolgedessen besitzt das Objektiv ein 55mm-Filtergewindedurchmesser, das kleiner ist als bei vergleichbaren Objektiven mit ähnlichen Brennweiten. Zudem erleichtert es den Filterwechsel zwischen den Objektiven der SIGMA I-Series mit gleicher Filtergröße.* Die Anordnung der Linsen trägt ebenso dazu bei, Reflexe und Geisterbilder deutlich zu minimieren, die häufiger bei Ultra-Weitwinkel-Objektiven auftreten, und sie sorgt für klare Bilder in jeder Umgebung. Dies ist ein modernes Objektiv mit einer hervorragenden Leistung aus SIGMAs einziger Produktionsstätte in Aizu, die für fortschrittliche Verarbeitungs- und Produktionstechnologie steht.

Ein Highlight bei der Verwendung des 17mm ist die beeindruckende kurze Naheinstellgrenze von 12cm. So sind beeindruckende Nahaufnahmen mit Makrocharakter und bemerkenswerten Details und weiten Hintergründen möglich. Es eignet sich ebenso für Selfies und Vlogging, bei denen Gegenstände in Armreichweite gezeigt werden müssen. Ein leiser High-Speed-Schrittmotor treibt den AF an und liefert schnelle und genaue Ergebnisse, sowohl bei Fotos als auch bei Videos.

*Aus der I-Series besitzen neben dem neuen 17mm F4 DG DN | Contemporary das 24mm F3.5 DG DN | Contemporary, 45mm F2.8 DG DN | Contemporary, and 90mm F2.8 DG DN | Contemporary ein 55mm-Filtergewinde (Stand April 2023).

Mehr als “schöne Bilder” – der Wert, den die I-Series von SIGMA bietet

Die SIGMA I-Series besteht aus vollformattauglichen Objektiven, die Nutzern spiegelloser Systeme neue, wertige Alternativen bietet. Die Kombination aus herausragender optischer Leistung und enormer Kompaktheit, die perfekt für die modernen kleineren und leichteren spiegellosen Kameras geeignet ist, eröffnet Ihnen neue Möglichkeiten für das perfekte Bild. SIGMA ist sich bewusst, dass heutzutage die Auswahl an Kameras schier unendlich ist, zumal immer mehr Menschen mit Mobiltelefonen fotografieren. Aber für viele Fotografen, die bei der Entscheidung für den Kauf einer Kamera und eines Objektivs mehr im Sinn haben, als einfach nur irgendein Bild aufzunehmen, bieten die I-Series Objektive die ultimative Kombination optischer Leistung, bequemem Handling und Kompaktheit.

Seit der Gründung im Jahre 1961 hat SIGMA seine Leistungen in der Entwicklung und Fertigungstechnologie immer weiter perfektioniert und 2012 mit der Einführung der Global-Vision Marke auf ein noch höheres Level gehoben. Ausgehend davon achtet SIGMA streng auf die Qualität der Produkte und die Haptik bei ihrer Anwendung. Zudem misst man der Freude darüber, ein solches Produkt zu besitzen, große Bedeutung bei. So wurde die I-Series geboren.

I-Series steht für außergewöhnliche Fertigungsqualität in kompakter Form

Alle I-Series-Objektive sind reine Metall-Konstruktionen. Die präzise gefertigten Aluminiumkomponenten verleihen dem Tubus nicht nur ein schnittiges, elegantes Finish, sondern garantieren auch eine hervorragende Langlebigkeit, was die Qualität des ganzen Produkts verbessert. Der Einsatz von Metall auch bei innenliegenden Strukturen sorgt für einen reibungslosen Betrieb und eine außerordentliche Robustheit. Diese hochpräzisen Komponenten, die mit SIGMAs innovativen Metallverarbeitungstechnologie gefertigt werden, kommen auch in SIGMAs Cine-Objektiven für professionelle Filmemacher zum Einsatz. Das Augenmerk auf Haptik und Ergonomie macht die Arbeit mit dem Objektiv zu einem Vergnügen.

Das Besondere an der I-Series ist, dass die hohe Verarbeitungsqualität in einem handtellergroßen Objektiv steckt. Das SIGMA 17mm F4 DG DN | Contemporary ist eines der kleinsten in der I-Series. Kombiniert man es mit anderen Objektiven der I-Series, schafft man sich ein bemerkenswert leichtes und kompaktes Aufnahmesystem.

[Weitere Eigenschaften]

Objektivkonstruktion: 9 Elemente in 8 Gruppen, mit zwei 2- und 3 asphärischen Linsenelementen

Innenfokussierung

Kompatibel mit High-Speed-Autofokus

Schrittmotor

Kompatibel mit den Objektiv-Aberrationskorrekturmöglichkeiten* der Kameras *Funktion nur in Kombination mit unterstützenden Kameras verfügbar. Die verfügbaren Korrekturen können je nach Kameramodell variieren.

Unterstützt DMF und AF+MF

Kompatibel mit AF-Assist (nur Sony E-Mount)

Super-Multi-Layer-Vergütung

Blendenring

Fokusmodus-Schalter

Tulpenförmige Gegenlichtblende (LH576-03)

Magnetischer Metall-Objektivdeckel (LCF55-01M)

Staub- und spritzwassergeschützter Objektivanschluss

Umschaltung zwischen einer linearen und nichtlinearen Übersetzung des Fokusrings (nur für L-Mount)

Kompatibel mit dem SIGMA USB-Dock UD-11 (separat erhältlich / nur für L-Mount)

Reflexe und Geisterbilder minimierendes Design

Jedes einzelne Objektiv durchläuft das SIGMA-eigene MTF-Messsystem

7-lamellige runde Blendenöffnung

Hochpräzises und robustes Messing-Bajonett

Handwerkliche Qualität „Made in Japan“

Um mehr über SIGMAs Handwerkskunst zu erfahren, besuchen Sie bitte die SIGMA Website unter https://www.sigma-global.com/en/about/craftsmanship/