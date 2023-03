Im Jahr 2022 brachte Canon die folgenden sechs Objektive auf den Markt: RF 800mm F5.6 L IS USM (Mai), RF 1200mm F8 L IS USM (Mai), RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM (Juni), RF-S 18-150mm F3.5-6.3 IS STM (Juni), RF 24mm F1.8 MACRO IS STM (August), RF 15-30mm F4.5-6.3 IS STM (August).