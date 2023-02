Leica D-Lux 7 007 Edition

Exklusive Ausstellung mit legendären Fotografien aus der 60-jährigen Geschichte der James-Bond-Filme trifft auf elegante, limitierte Sonderedition der Edel-Kompaktkamera von Leica.

Wetzlar, 23. Februar 2023. „James Bond – 007 jagt Dr. No“ – 1962 eroberte der berühmteste Geheimagent ihrer Majestät der Queen erstmals die Kinos in Großbritannien. Von Anfang an stand die Fotografie mit im Zentrum der James-Bond-Geschichte. Film-Produzent Michael G. Wilson ist nicht nur ein engagierter Fotograf, sondern auch ein passionierter Fotografie-Sammler. Nun öffnet er EONs Foto-Archiv für eine Ausstellung mit legendären Bond-Aufnahmen in der Leica Galerie London. „Photographs from the James Bond Archive“ läuft bis zum 21. März 2023.

Elegant, diskret und stets einsatzbereit – die typischen James-Bond-Attribute stehen auch für die Leica D-Lux 7. Die limitierte Sonderedition überzeugt zusätzlich durch ihr elegantes Erscheinungsbild und exklusive Accessoires.

Im ersten Auftritt des Protagonisten sitzt James Bond im Le Cercle Casino des legendären Londoner Clubs Les Ambassadeurs am Baccara-Tisch. Bond hat die besseren Karten und bestimmt lässig und zurückhaltend das Geschehen, als ihn sein Gegenüber in dieser Szene, Miss Sylvia Trench (Eunice Gayson), nur fragend als „Mister …?“ ansprechen kann. Seither ist Bonds Antwort zum Synonym für das Franchise geworden, die auch im bisher letzten Film der Reihe, „Keine Zeit zu sterben“ (2021), nicht fehlen durfte: „Bond, James Bond.“

Diese Aura strahlt auch die Leica D-Lux 7 007 Edition mit ihrem hochwertigen Textilbezug mit Diamant-Muster-Prägung aus, der erstmals bei einer D-Lux 7 zum Einsatz kommt. Das Muster findet sich auch auf dem zum Set gehörigen Handgriff wieder, der mit seiner ledernen Handschlaufe die sichere Handhabung der Kamera gewährleistet. Auf ihrer Oberseite zeigt die Leica D-Lux 7 007 Edition das bekannte 007-Logo. Der ebenfalls zum Set gehörende, sich automatisch öffnende Objektivdeckel präsentiert sich im klassischen, durch den Vorspann der James-Bond-Filme berühmt gewordenen „Gun Barrel“-Look. Hoch charakteristisch für das Set ist das aus Leder gearbeitete Holster. Die Kamera lässt sich damit nicht nur bequem tragen, sondern sie ist auch sehr schnell schussbereit.

Mit ihrem großen Bildsensor und dem lichtstarken Objektiv DC-Vario-Summilux 10.9-34 f/1.7-2.8 ASPH. (Kleinbildäquivalent) steht die D-Lux 7 für eine überlegene Bildqualität bei sehr kompakten Abmessungen.

Um die Anfänge der Filmreihe zu feiern, die in Großbritannien mit der Premiere von „James Bond – 007 jagt Dr. No“ – schon im Jahr 1962 an den Start ging, ist das Set auf exakt 1962 Exemplare limitiert. Das Set wird in einer speziell gestalteten Verpackung geliefert. Die Leica D-Lux 7 007 Edition ist ab dem 23. Februar 2023 weltweit in allen Leica Stores, im Leica Online Store sowie im Fachhandel erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 1.990 Euro inkl. MwSt.