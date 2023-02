Jinbei präsentiert zwei neue Dauerlichter für Videoaufnahmen

Videolichter EF-220 und EF-160Bi mit Bowens S-Type Anschluss und aktivem Lüfter

Norderstedt, 22.02.2023. Foto- und Videografen können sich freuen, denn ab heute gibt es zwei neue Dauerlichter von Jinbei. Das erste Gerät ist ein neues Bi-Color-Dauerlicht mit einer Leistung von 160 Watt und einer variabel einstellbaren Farbtemperatur zwischen 2.700 und 6.500 Kelvin. Aber auch das zweite Gerät, das EF-220, ist eine Erweiterung des Sortimentes. Mit 220 Watt und einer tageslichtähnlichen Farbtemperatur von 5.500 Kelvin, ist das Dauerlicht, genau wie das EF-160Bi, wunderbar für Videoaufnahmen geeignet. Beide Lichter verfügen ebenfalls über 32 Kanäle und 16 Gruppen.

Gerade bei Video-, aber auch bei Fotoaufnahmen ist die Farbgenauigkeit sehr wichtig, daher verfügen das EF-160Bi sowie das EF-200 über einen CRI (Farbwiedergabeindex) von 97 und einen TLCI (Television Lightning Consistency Index) von 98. Zudem bietet das EF-160Bi über 10 verschiedene, leicht einstellbare Lichtmodi. Dazu zählen unter anderem TV, Feuerwerk und Gewitter-Modus. Das EF-220 LED-Dauerlicht bietet neben seiner starken Leistung von 220 Watt noch 9 Lichteffekte an.

Neben der hohen Lichtqualität und Farbgenauigkeit, überzeugen beide LED-Dauerlichter durch eine entspannte optionale Steuerung per kostenloser App (Android: Studio; iOS: Jinbei), so lassen sich die Lichter beispielsweise an der Decke montieren und vom Boden steuern. Das EF-220 und das EF-160Bi haben einen aktiven Lüfter und lassen sich durch das praktische Bowens S-Type-Bajonett mit einer Vielzahl an Lichtformern verbinden.

Ab sofort sind beide LED-Dauerlichter für 329 Euro (UVP) hier erhältlich: www.jinbei-deutschland.de/collections/led-dauerlicht

Die Highlights des EF-220 im Überblick:

220 Watt Lichtleistung für professionelle Ergebnisse in jedem Szenario

Perfekt geeignet für Filmer und Videografen

Farbtemperatur 5.500 K, Farbwiedergabeindex von 97 und TLCI von 98

Aktive Lüfterkühlung

Die Highlights des EF-160Bi im Überblick: