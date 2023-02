Jinbei präsentiert zwei neue Dauerlichter mit ordentlich Power

Dauerlichter EF-600 Pro und EF-600Bi Pro

Norderstedt, 11.02.2023. Der Hersteller Jinbei präsentiert zwei neue Dauerlichter, die ab sofort mit 600 Watt die beiden leistungsstärksten Mitglieder der Jinbei LED-Dauerlicht-Familie sind. Das EF-600Bi Pro bietet eine variable Farbtemperatur zwischen 2.700 und 6.500 Kelvin. Das zweite Modell, das EF-600 Pro, zeichnet sich durch eine tageslichtähnliche Farbtemperatur von 5.500 Kelvin aus. Beide Dauerlichter verfügen über neun verschiedene Lichteffekte mit einstellbaren Frequenzen, welche auch ideal für Videoaufnahmen sind. Ebenfalls interessant: die neuen Geräte verfügen über die Schutzart IPX5, welche die Lichtköpfe und das Kabel vor Strahlwasser aus allen Richtungen schützt, das Kabel ist zudem durch eine extra Dichtung gesichert.

Die LED-Neuheiten bieten eine hohe Lichtqualität für Videografen mit einem Farbwiedergabeindex (CRI) von über 96. Bei dem Television Lightning Consistency Index können die beiden Lichter mit einem Wert von über 97 Punkten überzeugen. Für eine noch entspanntere Bedienung sind beide Geräte mit der Fernbedienung EF-RC bedienbar und verfügen über eine DMX-512-Steuerung. Damit die Geräte im Betrieb geräuscharm kühl werden, können sie auf integrierte aktive Lüfter zurückgreifen, die über drei verschiedene Einstellungen verfügen.

Das EF-600Bi Pro, sowie das EF-600 Pro werden als Set aus Lichtkopf und Kontrollbox mit praktischem Zubehör verkauft. Hier ist die Besonderheit, dass sich der Lichtkopf an der Kontrollbox bedienen lässt. So lässt sich das Licht beispielsweise an der Decke montieren und vom Boden durch die Kontrollbox und per App bedienen. Android-User benötigen die kostenlose App „Studio” und alle Nutzer von einem iOS-Betriebssystem benötigen die kostenlose App „Jinbei”.

Weitere technische Informationen können dem angehängten PDF-Dokument entnommen werden. Ab sofort ist das EF-600 Pro für 1.299 Euro (UVP) und das EF-600Bi Pro für 1.499 Euro (UVP) hier erhältlich.