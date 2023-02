Produktneuheit: M.Zuiko Digital ED 90mm F3.5 Macro IS PRO

Die unsichtbare Welt sichtbar machen – mit einer außergewöhnlichen Vergrößerungsleistung

Hamburg, 8. Februar 2023 – Die OM Digital Solutions Corporation präsentiert das M.Zuiko Digital ED 90mm F3.5 Macro IS PRO: das ultimative Makro-Objektiv sowohl für erfahrene Profi- als auch für Hobbyfotografen:innen – ein OM System Objektiv der Spitzenklasse, das mit seiner überragenden Vergrößerungsleistung die unsichtbare Welt sichtbar macht.

Das auf dem Micro-Four-Thirds-Systemstandard basierende Wechselobjektiv M.Zuiko Digital ED 90mm F3.5 Macro IS PRO bietet eine bis zu 2-fache extrem starke Vergrößerung1. Somit verfügt das Objektiv über die stärkste Vergrößerung, die es je bei OMSYSTEM gegeben hat. In Kombination mit dem optionalen 2-fach- Telekonverter MC-20 (separat erhältlich) erzielt das Objektiv eine bis zu 4-fache2 Vergrößerung, um Aufnahmen einer unsichtbaren Welt zu machen, die für das bloße Auge verborgen ist.

Das Makro-Objektiv ist mit einem integrierten Bildstabilisierungssystem ausgestattet. Die Verwendung des Objektivs in Verbindung mit einem kompatiblen Kameragehäuse erlaubt die 5-Achsen-Sync-Bildstabilisierung. Dies ermöglicht eine 7-stufige3 Verschlusszeitkompensation.

Das M.Zuiko Digital ED 90mm F3.5 Macro IS PRO ist das ideale Teleobjektiv für stressfreies Fotografieren im Freien, seien es Natur-, Landschafts- oder Makroaufnahmen. Das Objektiv verfügt über Staub- und Spritzwasserschutz gemäß IP534 sowie über eine frostsichere Konstruktion bis -10°C. Diese Merkmale zusammen mit seinem Gewicht von nur 453 g5 und dem damit einhergehenden kompakten, leichten und vielseitigen Design tragen zu sorgenfreiem Fotografieren in jeder Umgebung bei.

PREIS UND VERFÜGBARKEIT für das M.Zuiko Digital ED 90mm F3.5 Macro IS PRO

Das M.Zuiko Digital ED 90mm F3.5 Macro IS PRO ist ab Ende Februar 2023 zum Preis von 1.499€/CHF erhältlich.

DETAILS ZU FUNKTIONEN UND TECHNOLOGIEN des M.Zuiko DIGITAL ED 90mm F3.5 MACRO IS PRO

Die maximale 2-fache1 Bildvergrößerung, 4-fach (2) in Kombination mit dem optionalen 2-fach-Telekonverter MC-20, sorgt selbst bei Makroabenteuern unter den widrigsten Bedingungen für Flexibilität.

Das M.Zuiko Digital ED 90mm F3.5 Macro IS PRO ist ein leichtes und leistungsstarkes Teleobjektiv für Makroaufnahmen mit einer maximalen 2-fachen1 Bildvergrößerung. Der optionale 2-fach-Telekonverter MC- 20 kann angebracht werden, um mit einer maximalen 4-fachen Bildvergrößerung2 Ultra-Nahaufnahmen zu ermöglichen. Nahaufnahmen von Blumen und sogar von nahezu mikroskopisch kleinen Objekten wie den Schuppen auf dem Flügel eines Schmetterlings erfolgen beeindruckend detailgetreu. Zusätzlich zu diesen überzeugenden Nahaufnahmefunktionen lässt sich das ED 90mm F3.5 Macro IS PRO als Teleobjektiv mit Festbrennweite verwenden, das in der Lage ist, entfernte Objekte mit bemerkenswerter Bildschärfe zu erfassen. Der Wechsel zwischen Makro- und Teleaufnahmen verläuft nahtlos.

Um eine beständige Leistung und eine durchweg gute Darstellung von Nahaufnahmen und Aufnahmen in Standardentfernung zu gewährleisten, besteht das M.Zuiko Digital ED 90mm F3.5 Macro IS PRO aus beachtlichen 18 Elementen in 13 Gruppen, einschließlich zweier Super-ED-Linsen, vier ED-Linsen, einer Super-HR-Linse und einer HR-Linse. Dadurch unterdrückt das Objektiv die chromatische Aberration, die oft bei Nahaufnahmen auftritt, und liefert qualitativ hochwertige Fotos des Hauptmotivs. Außerdem erzeugt das Objektiv ein harmonisches Bokeh mit realistischer Darstellung von Farben.

Das Objektiv verfügt über eine ZERO-Vergütung (Zuiko Extra-low Reflection Optical – optische ZUIKO- Vergütung für extra geringe Reflexion), die Geistereffekte und Blendenflecke beseitigt, um auch unter schwierigen Bedingungen wie Gegenlicht eine klare Abbildungsleistung zu erzielen. Dadurch wird zudem Spot Flaring, das bei Makro-Objektiven häufig vorkommt, effektiv vermieden.

Präziser Hochgeschwindigkeits-Autofokus über die gesamte Bandbreite, sogar bei Makroaufnahmen mit extrem starker Bildvergrößerung

Das ED 90mm F3.5 Macro IS PRO trotzt der landläufigen Meinung, dass der Fokus bei extrem stark vergrößerten Aufnahmen mit einem Makro-Objektiv manuell eingestellt werden muss. Denn sein Autofokus kann über die gesamte Bandbreite von Makro bis hin zu unendlich verwendet werden – mit einer maximalen 2-fachen1 oder 4-fachen2 Vergrößerung bei angebrachtem Telekonverter. Das interne Fokussystem mit beweglichen Linsen und zwei unabhängig voneinander angetriebenen fokussierenden Linsengruppen gewährleistet einen Hochgeschwindigkeits-Autofokus und liefert somit qualitativ hochwertige Bilder. Der Autofokus steht für Aufnahmen mit extrem starker Vergrößerung zur Verfügung. Die Verwendung der Fokus- Stacking-Funktion6, einer der Funktionen der OM System Wechselobjektivkameras, erleichtert die Aufnahme von Fotos mit vollständig fokussiertem Motiv. Dies ist auch bei Makroaufnahmen mit extrem starker Vergrößerung und sogar bei Freihandaufnahmen gegeben.

Kompatibel mit 5-Achsen-Sync-Bildstabilisierung in bis zu 7 Stufen (3)

Die Bildstabilisierungsmechanismen im Objektiv und Kameragehäuse erzielen gemeinsam die 5-Achsen- Sync-Bildstabilisierung, was für eine bis zu 7-stufige (3) Verschlusszeitkompensation sorgt. Dies hat enorme Auswirkungen auf Makroaufnahmen. Ein Stativ ist nicht notwendig, da die leistungsstarke Bildstabilisierungsfunktionalität dem Freihandaufnahmen.

Unschlagbare Allwetterleistung dank Spritzwasser- und Staubschutz gemäß IP534 sowie Fluorbeschichtung

Ähnlich der Flagschiffkamera OM-1 ist auch das ED 90mm F3.5 Macro IS PRO mit exzellentem Spritzwasser- und Staubschutz gemäß IP53 (4) und einer frostsicheren Konstruktion bis -10 °C ausgestattet. Diese Merkmale befähigen den Benutzer, seine Abenteuer zu bestreiten, ohne sich über seine Ausrüstung Sorgen machen zu müssen, und dies selbst unter den widrigsten Bedingungen im Freien. Durch die glatte, kratz- und schmutzresistente Fluorbeschichtung auf der Frontlinse können Staub und Schmutz einfach mithilfe eines Blasebalgs oder Tuchs entfernt werden. In Kombination mit einem witterungsbeständigen OM System Gehäuse (separat erhältlich) stellt das M.Zuiko Digital ED 90mm F3.5 Macro IS PRO das beste System für Makrofotografie dar, das jemals entwickelt wurde.

Weitere Merkmale

Mit dem Schalter für die Fokusbegrenzung wird der Fokusbereich zur Festlegung von Fokusbegrenzungen eingestellt, wodurch sich die Autofokusgeschwindigkeit erhöht.

Ein Kupplungsmechanismus für den manuellen Fokus ermöglicht den schnellen Wechsel von Autofokus zu manuellem Fokus. Für Aufnahmen mit manuellem Fokus existiert außerdem eine Vergrößerungshilfe.

Die Objektivfunktionstaste (L-Fn) ist seitlich am Objektiv angebracht, sodass Benutzer die Einstellungen durch einen einzigen Tastendruck mit ihrem Daumen ändern können, während sie die Kamera halten.

Kompaktes, leichtes und vielseitiges Design mit einem Gewicht von 453 g (5), einem Filterdurchmesser von 62 mm, einem maximalen Durchmesser von 69,8 mm und einer Gesamtlänge von 136 mm.

(1) 35-mm-Äquivalent: 4-fach 2 35-mm-Äquivalent: 8-fach

(3) Bei Verwendung der 5-Achsen-Sync-Bildstabilisierung. Konform mit CIPA-Richtlinie. Bei Kompensation auf zwei Achsen (Yaw und Pitch), Bildstabilisierung bei halb heruntergedrücktem Auslöser: AUS, Kameragehäuse: OM-1

(4) In Kombination mit einem spritzwasser- und staubgeschützten Kamerabody (gemäß Kamerastandard). Gilt nicht während des Ladevorgangs oder bei HDMI-Verbindung.

(5) Nur Objektiv, ohne vorderen und hinteren Objektivdeckel und Gegenlichtblende