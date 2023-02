DxO PureRAW 2 ist einer der besten Raw-Konverter unter der Sonne. In das schlanke Programm ist die extrem leistungsfähige Rauschunterdrückung DeepPrime integriert, die optischen Korrekturmodule von DxO sorgen für perfekte Schärfe und beseitigen Abbildungsfehler. Ab sofort gibt es 30 Euro Rabatt auf das sehr empfehlenswerte Programm. Die Aktion endet mit dem 12. Februar 2023.

DxO PureRAW 2 ist einer dieser Software-Perlen, die auf keinem Rechner fehlen sollte. Das kleine Programm kommt recht unscheinbar daher, bietet wenige Funktionen – doch die haben es in sich!

DxO PureRAW 2 liest native Rohdaten Ihrer Kamera, wandelt sie in DNG (oder JPEG) um und korrigierte auf Wunsch Abbildungsfehler eines Objektivs wie Randunschärfe, Verzeichnung oder Vignettierung. Das hört sich nach nicht viel an, aber das Progrämmchen erledigt seinen Job derart gut, dass es auf jedem Rechner in der Redaktion von photoscala läuft. Vor allem, wenn es darum geht, stark verrauschte Aufnahmen zu restaurieren, vollbringt DxO PureRAW 2 Erstaunliches. Und weil es sich bequem von Lightroom aus aufrufen lässt, integriert sich das Programm auch gut in den Workflow.







Allerdings ist DxO PureRAW 2 nicht ganz billig, 129 Euro kostet die Software (für Win und Mac) regulär. Doch jetzt gibt es ein großzügiges Sonderangebot: Alle, die jetzt die kostenlose Testversion (läuft 30 Tage) von DxO PureRAW 2 herunterladen, erhalten einen Coupon im Wert von 30 Euro, der beim Kauf der Vollversion angerechnet wird. Der Coupon gilt für den gesamten Zeitraum der Testphase, also für 30 Tage.

Falls Sie DxO PureRAW 2 noch nicht kennen, sollten Sie sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen. Sie zahlen unterm Strich nur 99 Euro für das empfehlenswerte Programm. Denken Sie daran: die Aktion endet am 12. Februar 2023.