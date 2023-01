kalahari OKAVANGO W-22: Umhängetasche aus absolut wasserdichtem Material

Die leichte, strapazierfähige und wasserdichte Hülle der kalahari OKAVANGO W-22 schützt Ihre Ausrüstung auch bei extremen Wetterbedingungen.

Ideal für Sport, Freizeit und Alltag. Der textile Look der W-22 ergibt sich aus einem feinen Cordura-Mix in grau und schwarz. Dank der PU-Beschichtung auf der Innenseite sowie verschweißten Nähten hält sie Schnee, Wasser, Sand und Staub effektiv ab. Der praktische und sichere Wickelverschluss mit Clip-Sicherung ermöglicht einen leichten und breiten Zugriff in das Innere der Hülle. Ein breiter Überwurfdeckel mit Klett-Fixierung schützt zusätzlich bei Regen und hält den Wickelverschluss trocken. Der Schultergurt mit Polster ist verstell- und abnehmbar.

Der in der Set-Variante enthaltene kalahari BI-S Tascheneinsatz für die Kameraausrüstung bietet Platz für einen Body mit Objektiv, Blitzgerät oder anderem Zubehör. Er besitzt variable Trennwände zur optimalen Anpassung an die Ausrüstung. Der Tascheneinsatz kann herausgenommen werden und gibt so jede Menge Raum für Alltägliches frei.

Abmessungen HülleW-22 innen (BxHxT): 25x18x15,5cm

Abmessungen BI-S Tascheneinsatzinnen (BxHxT): 22,5x17x12cm

Gewicht ohne/mit BI-S Tascheneinsatz: 380g/520g

Verfügbarkeit und Preise:

Die kalahari OKAVANGO W-22 inklusive herausnehmbaren Tascheneinsatz für die kleine Kameraausrüstung ist ab sofort für 59,95 € (UVP) im Fachhandel verfügbar.

Die wetterfeste Hülle W-22 ohne Tascheneinsatz gibt es für 49,95 € (UVP).