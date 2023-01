Die Lomographische Gesellschaft präsentiert:

Simple Use Reloadable Film Camera Turquoise

Geladen mit dem LomoChrome Turquoise 2021 ISO 100–400 Farbnegativfilm ist das neueste Mitglied in unserer Simple Use – Kamerafamilie bereit deinen Alltag in ein traumhaftes Türkis zu tauchen.

Entdecke die wunderbare Welt der Farben wie nie zuvor

Simple Use – der Name ist Programm. Bereits mit 35 mm TQ Film geladen, ist dieser kompakte Begleiter bereit, um deine Alltagsabenteuer jederzeit einzufangen. Sie ist so einfach konzipiert, dass du dir keine Gedanken über Einstellungen zu machen brauchst. Die Devise lautet: Point and Shoot! Dadurch ist sie auch perfekt für aufstrebende Beginner:innen, die durch den leistungsstarken, eingebauten Blitz und den drei farbenfrohen Blitzfiltern ihrer Kreativität freien Lauf lassen können. Egal ob im Großstadtdschungel oder auf der nächsten Party – deine Bilder werden garantiert unverkennbar.

Traumhaft türkis

Wir bei Lomography sind stolz darauf, einer der Vorreiter bei der Entwicklung innovativer Filme zu sein, die sonst nirgendwo erhältlich sind. Diese einfach zu bedienende 35-mm-Kamera ist bereits mit dem experimentellen LomoChrome Turquoise Film ausgestattet, der die Welt mit seinen verrückten Farbverschiebungseffekten gehörig auf den Kopf stellt. Hauttöne erstrahlen in leuchtenden Blautönen, der Himmel schimmert kräftig orange und goldene Farbverläufe zieren das Bild. Was man sieht, ist nie das, was man bekommt. Verabschiede dich von gekünstelten Filtern und genieße die kreativen Möglichkeiten dieses aufregenden Neuzugangs in unserer Simple Use Reloadable-Kamerafamilie.

Die Simple Use Familie

Die erste Simple Use Reloadable Filmkamera wurde 2017 von uns vorgestellt. Seitdem hat die Simple Use Familie Zuwachs von verschiedenen Editionen bekommen. Die Kameras sind beladen mit vier verschiedenen Filmen erhältlich: knackiger Color Negative, stimmungsvoller Metropolis, psychedelischer Purple und zeitloser Schwarz-Weiß Film. In Kombination mit dem Analogue Aqua Unterwassergehäuse gelingen dir sogar unter Wasser spektakuläre Aufnahmen . Die Simple Use Reloadable Filmkamera ist mit allen 35 mm Filmen kompatibel und punktet mit unendlichen Spaß.

TECHNISCHE DATEN: