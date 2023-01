Exklusiv für spiegellose Kameras |Kompatibel mit Vollformatkameras:

S | Sports SIGMA 60-600mm F4.5-6.3 DG DN OS

Der entscheidende Moment – eingefangen exakt wie beabsichtigt.

Das einzige 60-600mm Zoom-Objektiv – geeignet, um alle Situationen vom Standard bis Ultra- Telebereich in einem Gerät zu bewältigen Besitzt die hohe Anpassbarkeit an Kundenpräferenzen und die Verarbeitungsqualität der SIGMA Sports-Produktlinie

Preis (UVP): 2.349,00 €

Markteinführung: Mitte Februar 2023

Zubehör im Lieferumfang: Köcher, Gegenlichtblende (LH1144-02), Frontcover (LC-740E), Tragegurt, Stativschelle (TS-121), Frontdeckel (LCF-105 III), Rückdeckel (LCR II)

Verfügbarere Anschlüsse: L-Mount, Sony E-Mount

Hinweise:

Aussehen und technische Daten des Produkts können sich ändern.

Sony E-Mount-Objektive werden in Übereinstimmung mit den E-Mount-Spezifikationen entwickelt, hergestellt und verkauft, die im Rahmen einer Lizenzvereinbarung mit der Sony Corporation lizenziert wurden.

L-Mount ist ein eingetragenes Markenzeichen der Leica Camera AG.

Das weltweit erste und einzige* 10-fach Ultra-Telezoom für spiegellose Kameras – jetzt von SIGMA erhältlich.

Das SIGMA 60-600mm F4.5-6.3 DG DN OS | Sports mit dem einzigartigen 10-fach Zoombereich ist ein leistungsstarkes Ultra-Tele-Zoom-Objektiv, entwickelt exklusiv für spiegellose Vollformatkameras. Das neueste optische Design liefert eine hohe optische Leistung bei allen Brennweiten, trotz des enormen 10-fachen Zoombereichs. Dadurch ist das Objektiv in der Lage, jede Szene hochauflösend einzufangen. Der neu entwickelte Linearmotor “HLA (High-response Linear Actuator)” sorgt für einen beispiellos schnellen und präzisen Autofokus. Darüber hinaus ermöglicht der neu entwickelte Algorithmus “OS2” eine Bildstabilisierung um bis zu 7 Belichtungsstufen bei der kurzen Brennweite und bis zu 6 Belichtungsstufen in der langen Brennweite. Natürlich ist es auch mit Dual-Action-Zoom, Staub- und Spritzwasserschutz sowie einer Fülle von anpassbaren Funktionen und Spezifikationen der SIGMA Sports-Produktlinie ausgestattet, um für die Anforderungen verschiedenster Aufnahmeumgebungen und -situationen gewappnet zu sein. Mit seinen umfangreichen Funktionen und seiner hervorragenden optischen Leistung fängt dieses Objektiv Momente mit einem Gespür für Dynamik ein.

Das SIGMA 60-600mm F4.5-6.3 DG DN OS | Sports ist ein einzigartiges Ultra-Tele-Zoom-Objektiv, das einen enormen Zoombereich mit einer extrem hohen Bildqualität und Mobilität kombiniert.

* Als Wechselobjektiv exklusiv für spiegellose Systeme, Stand Dezember 2022 von SIGMA

[Hauptmerkmale]

1. Das einzige 60-600mm Zoom-Objektiv, das in der Lage ist, Situationen von Standard bis Ultra-Tele einzufangen

Das SIGMA 60-600mm F4.5-6.3 DG DN OS | Sports ist ein Ultra-Tele-Objektiv mit 10-fachem Zoom für spiegellose Vollformatkameras, das einen Brennweitenbereich von 60-600mm abdeckt – einen Bereich, den nur SIGMA bietet. Es ermöglicht nahtlos Aufnahmen von Nah bis Fern, ohne erst das Objektiv wechseln zu müssen. Und das selbst in schwierigen Situationen wie bei Flugshows oder professionellen Sportveranstaltungen.

Konstant hohe optische Leistung über den gesamten Zoombereich

SIGMA verwendete das neueste optische Design, um chromatische Aberrationen, die gewöhnlich im Ultra-Telebereich auftreten, effektiv zu korrigieren, indem eine Vielzahl hochwertiger Materialien, einschließlich FLD- und SLD-Glaselemente, verwendet wurden. Das Objektiv ist in der Lage, jeden Moment mit kompromisslos hoher Bildqualität im einzigartigen Brennweitenbereich von 60-600mm einzufangen.

Die Naheinstellgrenze beträgt nur 45cm in der kürzesten Brennweiteneinstellung. Bei 200mm- Brennweite bietet das Objektiv den größtmöglichen Abbildungsmaßstab von 1:2,4. So kann man es auch als Tele-Makro-Objektiv nutzen, was zu seiner allgemeinen Vielseitigkeit beiträgt.

High-Speed-AF durch neu entwickelten Motor “HLA” – für die Erfassung des entscheidenden Moments

Der Autofokus des SIGMA 60-600mm F4.5-6.3 DG DN OS | Sport nutzt den neu entwickelten Linearmotor “HLA (High-response Linear Actuator)”. Dieser leistungsstarke Linearmotor und die fortschrittliche elektronische Steuerung realisieren einen leisen Autofokus mit beispiellos hoher Geschwindigkeit und hoher Präzision. Der neue Motor sorgt zudem für eine hohe Follow- Fokus-Leistung und hilft dabei, den entscheidenden Moment in der Sportfotografie und in jeder anderen Situation, in der sich das Motiv in Bewegung befindet – vom Fahrzeug bis zum Vogel im Flug – nicht zu verpassen.

Neu entwickelter optischer Stabilisator-Algorithmus „OS2“ mit hoher Kompensationsfähigkeit von bis zu 7 Belichtungsstufen

Der OS (Optical Stabilizer) des Objektivs verwendet den von SIGMA neu entwickelten Algorithmus „OS2“. Dieser neue Algorithmus verbessert die Bildstabilisierungsleistung auf bis zu 7 Belichtungsstufen am kurzen Ende und bis zu 6 Belichtungsstufen am Tele-Ende erheblich. Das ermöglicht es dem Fotografen, mit reichlich Bewegungsfreiheit kraftvolle und dynamische Momente einzufangen.

Das Objektiv ist mit zwei OS-Modi ausgestattet: Modus 1 eignet sich für allgemeine Freihand-Aufnahmen und Modus 2 eignet sich am besten für das Mitziehen aus der Hand, z. B. beim Motorsport und bei anderen dynamischen Objekten. Im Modus 2 sorgt ein Beschleunigungssensor in Kombination mit SIGMAs Intelligent-OS, einem speziell für Mitzieher-Aufnahmen entwickelten Algorithmus, für eine effektive Bildstabilisierung, selbst bei vertikaler oder diagonaler Bewegung der Kamera, unabhängig von der horizontalen und vertikalen Ausrichtung des Objektivs. Das hat zur Folge, dass die Bewegung des Motivs zur Geltung kommt und die Dynamik des Mitziehens nicht verloren geht.

Multi-Material-Machart für ein leichtes Gewicht und starke Robustheit

Die Linse ist aus verschiedensten hochwertigen Materialien gefertigt, in der Materialien wie Magnesium, CFK*1 und TSC*2 entsprechend ihrer Eigenschaften optimal angeordnet sind. Infolgedessen ist das Objektiv leichter und behält doch die gleiche Robustheit wie frühere Modelle. Dies trägt zu seiner hohen Vielseitigkeit in einer Vielzahl von Szenen und Anwendungen bei.

*1 CFK (Carbonfaserverstärkter Kunststoff – ein leichtes aber stabiles Material, das unter anderem beim Flugzeugbau im Inneren und Außen Verwendung findet.

*2 TSC (Thermally-Stable-Composite) ist ein Polycarbonat, das eine ähnliche Wärmeausdehnungsrate wie Aluminium aufweist. Seine hohe Affinität zu Metallteilen trägt zu hohen Fertigungsqualitätsstandards bei.

Dual-Action-Zoom für eine intuitive Motivgestaltung

Das Objektiv verfügt über einen Dual-Action-Zoom, der sowohl das Zoomen durch Drehen des Zoomrings als auch durch Ziehen und Schieben des vorderen Tubusteils erlaubt. Dies ermöglicht eine präzise und schnelle Reaktion in jeder Situation.

Staub- und spritzwassergeschützt, für mehr Sicherheit in verschiedenen Aufnahmesituationen

Der Anschluss, der Fokusring, der Zoomring, die Schalter, das Schaltfeld und die Tubusverbindungen sind staub- und spritzwassergeschützt*, um das Eindringen von Staub und Schmutz in das Objektiv zu verhindern. Darüber hinaus verfügt die Frontlinse über eine wasser- und ölabweisende Beschichtung, um die Reinigung zu erleichtern, wenn das Objektiv Wassertropfen oder Staub anhaften hat.

* Das Objektiv ist staub- und spritzwassergeschützt, aber nicht wasserdicht. Achten Sie darauf, dass das Objektiv nicht vollständig mit Wasser in Kontakt kommt. Wasser im Inneren eines Objektivs kann große Schäden verursachen und es sogar irreparabel machen.

Besitzt die hohe Anpassbarkeit an Kundenpräferenzen und Verarbeitungsqualität der SIGMA Sports-Produktlinie

Das SIGMA 60-600mm F4.5-6.3 DG DN OS | Sports ist mit den wesentlichen Merkmalen der SIGMA Sports-Produktlinien-Standards für mobile, leistungsstarke Objektive ausgestattet. Das Objektiv wird in SIGMAs alleiniger Produktionsstätte in Aizu, Japan, hergestellt und zeichnet sich durch eine außergewöhnliche Verarbeitungsqualität aus. Das Ergebnis ist eine Verbindung aus Robustheit, Praktikabilität und einem hohen Maß an Präzision in jedem einzelnen Detail.

Anpassbare Funktionen

Ausgestattet mit einem Fokussierbereichsbegrenzer ermöglicht das Objektiv dem Nutzer, den Fokusbereich des AF bei Bedarf einzugrenzen, was eine schnelle und präzise Fokussierung ermöglicht.

Darüber hinaus verfügt das Objektiv über drei strategisch gut positionierte AFL-Tasten, die mit bevorzugten Kamerafunktionen belegt werden können*. Die AFL-Tasten sind einfach zu bedienen, unabhängig davon, wie die Kamera ausgerichtet ist oder welche Einstellungen verwendet werden.

Bei der L-Mount-Version des Objektivs kann optional das SIGMA USB-DOCK UD-11 verwendet werden, um zusätzlich die Benutzermodus-Schalter mit dem präferierten OS-Betrieb oder Fokusbereich zu belegen.

* Nur bei kompatiblen Kameras. Die verfügbaren Funktionen können je nach verwendeter Kamera variieren.

Austauschbarer Stativschellenfuß

Die Stativschelle des Objektivs verfügt über einen Arca Swiss kompatiblen Fuß aus Magnesiumlegierung. Dieser Fuß kann bei Bedarf entfernt oder mit einem anderen Stativschellenfuß (separat erhältlich) getauscht werden oder an einem Einbein-Stativ befestigt werden, was eine weitere Vielzahl unterschiedlicher Einsatzgebiete eröffnet.

Telekonverter für L-Mount (1,4x / 2,0x)

Die L-Mount Version des Objektivs ist mit dem SIGMA TELE CONVERTER TC-1411 (1,4x) und TC- 2011 (2,0x) kompatibel. Mit einem Tele-Konverter kann die Brennweite um den Faktor 1,4 oder sogar 2 multipliziert werden, was AF-Aufnahmen im Ultra-Tele-Bereich von bis zu 1200mm ermöglicht.

[Weitere Eigenschaften]