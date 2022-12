Heute steht das Prunkstück im Plecher Museum unverrückbar dominant im sogenannten Reprosaal und wird von den durchwegs schwer beeindruckten Besuchern ehrfürchtig umrundet. Möglich gemacht hat das der Pegnitzer Pumpen- und Armaturenhersteller KSB, einer der Hauptsponsoren des Deutschen Kameramuseums im benachbarten Plech. KSB-Mitarbeiter fuhren im Falle der Riesenkamera extra mit einem überlangen Sprinter nach Berlin, um das gute Stück abzuholen und dann in der Pegnitzer Firma erst einmal ein paar Jahre einzulagern. Die zwei großen Holzbalken passten, schräg gestellt, gerade so ins Auto.

Auf die Größe kommt es an

Ein pensionierter Physiker im früheren Ostteil Berlins hatte mit dieser Kamera auf dem Dachboden seiner Villa zuletzt noch Kleinserien von elektrischen Leiterplatten für Messgeräte produziert. Das Prinzip: Die vervielfältigte Zeichnung mit den Stromleitungen und Beschriftungen für Kondensatoren, Transistoren und Widerstände wurden zunächst auf eine lichtempfindlich beschichtete Kupfer-Pertinaxplatte abfotografiert. Danach wurde die große Platte entwickelt und geätzt, sodass nur die stromführenden Kupferbahnen auf der selbst nicht leitfähigen Pertinaxplatte stehen blieben. Die große Platte wurde dann entsprechend aufgeteilt und mit den Bauelementen bestückt. Das kann man zwar theoretisch auch mit jeder handelsüblichen Plattenkamera machen, aber bei einem Negativformat von 70 x 70 cm ergibt das eben in einem Arbeitsgang auf einen Schlag dutzende solcher Leiterplatten und damit eine enorme Zeit- und Kostenersparnis.

Es kommt also doch manchmal auf die Größe an: bei Postern, Werbeplakaten, bei Messtischblättern, Landkarten, Reproduktionen in Originalgröße, Druckvorlagen für die grafische Industrie. Und beispielsweise – auch das kann man mit so einer Kamera machen – beim Fotografieren von Gruppenbildern mit 100 Personen oder mehr. So sind auf den späteren schwarzweißen Kontaktkopien beispielsweise die Soldaten einer ganzen Kompanie in bester Qualität haarscharf zu erkennen – kein Wunder bei dieser Auflösung!

Original von 1930

Das Ganze ist dann noch oft – wie auch in diesem Museumsexemplar – mittels massiver Stahlfedern gegenüber Erschütterungen geschützt, was wichtig war, damit die Aufnahmen nicht durch umherlaufende Personen oder zuschlagende Türen verwackelt wurden. Doch irgendwann ging die moderne Technik über diesen fotografischen Dinosaurier hinweg, das Filmmaterial wurde auch immer besser, sodass auch kleinere Negativformate ausreichten, und dann begann der Siegeszug der digitalen Fototechnik. Die Goliaths hatten gegen die Davids verloren.