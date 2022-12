Einfaches Durchsuchen von Dateien: Mit der Version ACDSee Free bringt der Software-Experte ACD Systems erstmals einen kostenlosen Dateibrowser auf den Markt

Düsseldorf/Victoria, Kanada, 21.12.2022. Der kanadische Softwarehersteller ACD Systems bringt erstmals das kostenlose Produkt ACDSee Free auf den deutschen Markt – ein leistungsstarker und schneller Dateibrowser, der sich ideal zum Betrachten von Raw-Bildern sowie zum Durchsuchen und Sortieren von Medienbibliotheken eignet. Mit ACDSee Free wird das Zugreifen auf Fotos von der Festplatte aus enorm vereinfacht. Mit den modernen Tools und Funktionen kann man alle Dateiformate einschließlich RAW-Bilddateien anschauen oder schnell durch zehntausend Fotos blättern, ohne eine einzige Datei importieren zu müssen. Zudem müssen keine zusätzlichen Plug-ins oder Erweiterungen beim Verwenden von mehreren Dateitypen installiert werden. Die Software ist ab sofort in deutscher Sprache kostenlos erhältlich.

Mit ACDSee Free launcht ACD Systems eine kostenlose Version seiner Bildbearbeitungssoftware. Mit dabei: leistungsstarke neue Organisations- und Verwaltungsfunktionen mit vielen Erleichterungen. „ACDSee Free ist ein leistungsstarker, schneller und vor allem kostenloser RAW-Dateibrowser und -betrachter für Fotografen. Mit ACDSee Free bieten wir den Usern zum ersten Mal ein komplett kostenloses Programm an“, sagt Frank Linn, COO und CTO bei ACD Systems.

ACDSee Free: Die wichtigsten Funktionen im Überblick:

Anzeigen von RAW-Kameradateiformaten : Rohbilddateien sind im Grunde digitale Negative. Mit ACDSee Free können RAW-Dateien genauso wie andere Bilddateien, wie JPEG oder PNG, betrachtet werden.

: Rohbilddateien sind im Grunde digitale Negative. Mit ACDSee Free können RAW-Dateien genauso wie andere Bilddateien, wie JPEG oder PNG, betrachtet werden. Schnelles Laden von Tausenden Fotos : Die Notwendigkeit, Fotos mühsam zu importieren, gehört der Vergangenheit an. ACDSee Free stellt eine direkte Verbindung zu den Computerlaufwerken her.

: Die Notwendigkeit, Fotos mühsam zu importieren, gehört der Vergangenheit an. ACDSee Free stellt eine direkte Verbindung zu den Computerlaufwerken her. Einfaches Erstellen von Diashows : Mit ACDSee Free ganz leicht die gewünschten Dateien auswählen und schon kann die Diashow starten.

: Mit ACDSee Free ganz leicht die gewünschten Dateien auswählen und schon kann die Diashow starten. Drehen und Spiegeln im Stapel : Mithilfe der Stapelverarbeitung ist gleichzeitiges Drehen und Spiegeln mehrerer Fotos möglich.

: Mithilfe der Stapelverarbeitung ist gleichzeitiges Drehen und Spiegeln mehrerer Fotos möglich. Klicken und Teilen mit SendPix : Die von ACD Systems entwickelte kostenlose App SendPix ist in ACDSee Free integriert und eignet sich zum Teilen von Medien.

: Die von ACD Systems entwickelte kostenlose App SendPix ist in ACDSee Free integriert und eignet sich zum Teilen von Medien. Betrachtung von vielen Dateitypen: Medien gibt es in vielen Formen und vor allem: in vielen verschiedenen Dateitypen. Neben Fotos werden auch Videos, Microsoft OfficeTM-Dokumente und sogar PDF-Dateien angezeigt.

Hervorzuheben ist auch die übersichtliche Betrachtung mithilfe der Schnellansicht, mit der Tausende von Bildern geblättert werden können. Mühsames Suchen gehört der Vergangenheit an und wird mit den Suchfunktionen von ACDSee Free erleichtert. Bei der Schnellsuche können die Suchergebnisse anhand von Dateinamen und Ordnerinhalten gefiltert werden. Unter dem Menüpunkt „Sortieren“ kann der User die Suche mittels Bildtyp, Dateigröße, Aufnahme- und Änderungsdatum verfeinern. Auch in Sachen Personalisierung punktet der Dateibrowser, so lässt sich z. B. das Hintergrundbild individuell einstellen. Zu den weiteren Funktionen gehören u. a. die intuitiven Tools zum Ein- und Auszoomen.

ACDSee Free punktet mit einer übersichtlichen Verwaltungsstruktur und einfacher, intuitiver Handhabung und eignet sich für Nutzer mit und ohne Vorkenntnisse. Der kostenlose Dateibrowser in deutscher Sprache ist ab sofort unter https://www.acdsee.com/de/products/acdsee-free/# erhältlich.

Weitere Informationen und einen detaillierten Überblick über alle ACDSee Produkte finden Interessierte unter www.acdsee.com/de.