Martin Vieten: Im Vorwort Eurer neuen DOCMA-Ausgabe sprichst Du von einer „Zeitenwende“, im Hinblick auf die Fotografie und die Bildbearbeitung. Was genau meinst Du damit?

Christoph Künne: Fotografie und Bildbearbeitung werden schon länger von Werkzeugen revolutioniert, die auf künstlicher Intelligenz (KI) aufbauen. KI ist nicht nur für Kreative das nächste große Ding. Sie gibt uns ganz neue Möglichkeiten an die Hand, betrifft aber nicht alle gleichermaßen. Für Fotografen gilt: Einige Foto-Profis werden an ihren Geschäftsmodellen arbeiten müssen. Das mussten sie aber auch schon beim Einzug der Digitalfotografie, bei der Popularisierung von Photoshop und seit es Smartphones gibt, die „richtige“ Kameras in immer mehr Bereichen ersetzen.

Nichtkommerzielle Fotografen bekommen mit diesen Werkzeugen ganz neue Möglichkeiten an die Hand. Heute zum Beispiel bereits, um bisherige Workflows massiv zu beschleunigen und zu vereinfachen.

Martin Vieten: Ihr habt im aktuellen Heft einen sehr ausführlichen Schwerpunkt zu KI. Ist das gerade ein Hype oder glaubst Du, die KI-Tools werden sich langfristig durchsetzen?

Christoph Künne: Ich denke, KI wird sich in jedem Fall durchsetzen. Nicht als Ersatz für die Fotografie, sondern als Ergänzung und bestenfalls als Assistenz. Wir haben für unseren Heftschwerpunkt mit vielen Experten gesprochen. Da wird ganz klar: Bisher gibt es mehr Grenzen als Möglichkeiten. Aber die Entwicklungsgeschwindigkeit der Werkzeuge ist rasant.

Martin Vieten: Wie kann man als nicht-professioneller Fotograf von den neuen Werkzeugen profitieren?

Christoph Künne: Das kommt vor allem auf den eigenen Anspruch an. Fotografen der Fineart-Fraktion, die mit ihrer Plattenkamera stundenlang vor einem unbeweglichen Motiv aufs rechte Licht warten, die Negative in der Dunkelkammer nach allen Regeln der Kunst wie Ansel Adams ausarbeiten und digitale Techniken nur nutzen, um anschließend die eingescannten Prints mit ihren Fans und Freunden zu teilen, brauchen wahrscheinlich keine KI-Tools.

Foto-Pragmatiker hingegen, die mit Digitalkameras arbeiten, Raw-Dateien entwickeln und ihren Bildern in Photoshop den letzten Schliff geben, können jetzt schon profitieren. Man denke nur an Lightrooms neue automatische Masken bei der Raw-Entwicklung, vollautomatisierte Porträtretuschen auf High-End Niveau, per Klick ausgetauschte Himmel oder Spielereien wie die automatische Colorierung von alten Schwarzweißfotos. Im neuen DOCMA-Heft erklären wir all das ausführlich.

Grundsätzlich gilt: Wer gerne mit technischen Hilfen wie Autofokus, Belichtungsautomatiken, Bildstabilisierung oder Objektivkorrekturen fotografiert, wird die neue Werkzeuge lieben. KI-Tools sind übrigens nicht Photohop-spezifische. Es gibt sie in vielen andern Bildbearbeitungsprogrammen. Etwa in den Produkten von Skylum, Topaz oder DXO. Sie können per Knopfdruck Rauschen entfernen, Auflösungen verlustfrei hochrechnen, „Doge & Burn“-Masken erzeugen, schärfen oder Farben optimieren. Alles Arbeiten, die zuvor manchmal Stunden in Anspruch genommen haben.