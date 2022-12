Innovative Fotobearbeitung trifft auf umfangreiche Dateiverwaltung: Software-Experte ACD Systems launcht ACDSee Photo Studio für Mac 9 mit neuen Verwaltungs- und Bearbeitungstools

Düsseldorf/Victoria, Kanada, 08.12.2022. Der kanadische Softwarehersteller ACD Systems bringt ACDSee Photo Studio für Mac 9 auf den deutschen Markt – ein leistungsfähiges, voll ausgestattetes Digital-Asset-Management-System mit nicht- destruktiver Bearbeitung. Mit dem Launch verbessert ACD Systems die bereits beeindruckende Auswahl an Werkzeugen und ergänzt die Software um weitere Funktionen wie die Gesichtserkennung. Die Software für iOS ist ab sofort in deutscher Sprache erhältlich.

Mit ACDSee Photo Studio für Mac 9 launcht ACD Systems eine neue Version seiner Bildbearbeitungssoftware für iOS. Mit dabei: leistungsstarke neue Organisationsfunktionen, intuitive Ein-Klick-Funktionen sowie zahlreiche Verbesserungen, die auf dem Feedback der ACDSee-Community basieren. „ACDSee Photo Studio für Mac 9 ist ein weiterer Meilenstein für ACDSee, der den Usern noch mehr Kontrolle bei der Organisation ihrer Fotos und zahlreiche Möglichkeiten für die Bearbeitung ihrer bietet. Die Software verknüpft leistungsstarke Dateiverwaltung und innovative Fotobearbeitung in einer App“, sagt Frank Linn, COO und CTO bei ACD Systems.

Hervorzuheben ist die KI-gestützte Gesichtserkennung, mit der Personen auf Fotos schnell und einfach gefunden und benannt werden können. ACDSee Photo Studio für Mac 9 lernt sofort, welcher Name zu welchem Gesicht passt und schlägt mögliche Übereinstimmungen vor. Mühsames Suchen gehört damit der Vergangenheit an. Besonders praktisch: Beim Umstieg von LightroomTM oder PicasaTM können User ihre Gesichtsdaten direkt importieren und müssen diese nicht neu anlegen.

Der Entwicklungsmodus von ACDSee für Mac 9 hält drei neue Tools bereit: Mit den Voreinstellungen können User ihre Landschafts- und Portraitaufnahmen mit einem einzigen Klick noch eindrucksvoller machen und dabei aus über 50 Voreinstellungen auswählen. Zudem können sie eigene Voreinstellungen speichern und künftig auf weitere Fotos anwenden. Der neue Verlaufsbereich zeigt alle Bearbeitungsschritte, die der Nutzer vorgenommen hat, übersichtlich in einer Liste an. Mit nur einem Mausklick kann er so zu einem beliebigen Schritt im Bearbeitungsprozess zurückkehren. Die Funktion Momentaufnahmen ermöglicht es, die von Nutzern vorgenommenen Änderungen abzuspeichern und auf ein anderes Bild anzuwenden. User können mehrere Momentaufnahmen speichern und zwischen diesen hin und her wechseln, um die perfekte Bearbeitung zu finden.

Die Software bietet eine Fülle neuer Anpassungen für die Benutzeroberfläche. Die Infopalette liefert zum Beispiel hilfreiche Metadaten über das ausgewählte Bild – von der Belichtung über die Abmessung bis hin zur Dateigröße. Mit dem neuen Histogrammfenster können sich User einen grafischen Überblick über die Lichtverteilung der Bilder verschaffen. Lange Schlagwort- und Kategorielisten lassen sich künftig mit den Stichworten „Beginnt mit“ oder „Enthält alle“ einschränken, um noch präziser zu filtern. EXIF-, IPTC- und ACDSee-Metadaten von Bildern können im Verwaltungsmodus mit nur einem Klick entfernt werden. Auch der Ansichtsmodus erhält ein Update: Mit der neuen Schaltfläche Original anzeigen können sich User anzeigen lassen, wie das Bild vor der Bearbeitung aussah.

Daneben bietet ACDSee für Mac 9 zahlreiche weitere Funktionen für die kreative Bildbearbeitung. Dank der nicht-destruktiven RAW-Fotobearbeitung können User ihre Bilder anpassen, ohne das Originalfoto dabei irreparabel zu beschädigen. Farben lassen sich mit einer Reihe intuitiver Werkzeuge wir Farb- und Tonwerträder oder Color EQ korrigieren. Alte oder beschädigte Fotos können mit den Werkzeugen Heilen & Klonen oder Skin Tune repariert werden. Optisch hervorheben lassen sich die Bilder dank einer Sammlung leistungsstarker Beleuchtungs- und Kontrastwerkzeuge, wie das Light EQTM oder die Dehaze-Funktion.

ACDSee Photo Studio für Mac 9: Die neuen Funktionen im Überblick

Neue Leistungs- und Benutzeroberflächenverbesserungen für einen schnelleren Workflow

KI-gestützte Gesichtserkennung

Neue Tools im Entwicklungsmodus: Voreinstellungen, Verlauf, Momentaufnahmen

Speichern und Verwalten von Voreinstellungen

Verlauf: Schrittweise Anzeige der am Bild vorgenommenen Änderungen

Momentaufnahmen: Schnelle, komplexe Änderungen an einem Bild mit Hilfe von gespeicherten Parametern vornehmen

Infopalette und Histogrammfenster im Verwaltungsmodus

Schnelles und einfaches Finden und Organisieren mit Schlüsselwort- und Kategoriefiltern

Einfaches Entfernen von Metadaten

Nicht-destruktive Bildbearbeitungswerkzeuge

Neue Anmeldung via Apple ID, Google- oder Microsoftkonto

Neben zahlreichen neuen Funktionen für eine funktionale und kreative Bildbearbeitung setzt ACD Systems auch bei ACDSee Photo Studio für Mac 9 auf eine übersichtliche Verwaltungsstruktur sowie eine einfache und intuitive Handhabung. Sowohl Nutzer mit als auch ohne Vorkenntnisse kommen dabei auf ihre Kosten. Die Software in deutscher Sprache ist ab sofort unter www.acdsee.com/de/products/photo-studio-mac/ für 119,99 Euro erhältlich.