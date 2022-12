Stets korrekte Farben: Weihnachtsangebote von Datacolor

Wenn die Farben bei einem ausgedruckten Bild nicht stimmen, muss das nicht am Drucker oder Printservice liegen. Oft ist ein falsch oder gar nicht kalibrierter Monitor schuld. Damit Ihr Display die Farben so zeigt, wie sein sollen, bietet Datacolor im Rahmen seiner Weihnachts-Promotion eine Vielzahl an Kalibriertools für Fotografen zu attraktiven Konditionen an.

Mit den Kalibriertools von Datacolor sparen sie jetzt doppelt: erst beim Kauf und dann mit Ihren Bildern, die so aussehen, wie sie sollen! So gibt es etwa beim Kauf eines SpyderX Elite derzeit 110 Euro Rabatt. Ebenfalls deutlich günstiger sind während des Aktionszeitraums der SpyderX Pro, das neueste Mitglied der Datacolor-Produktfamilie. Auch das Kamerakalibrier-Tool Spyder Checkr Photo und die vielseitigen Toolkits SpyderX Photo Kit sowie SpyderX Create Kit werden im Rahmen der Weihnachtspromo deutlich günstiger angeboten. Die Angebote gelten bis 31.12.2022 und sind über den Datacolor Online-Shop zu beziehen.

Ein kalibrierter Monitor hilft Geld sparen

Nur auf einem kalibrierten Monitor kann man beurteilen, welche Farben tatsächlich in der Bilddatei stecken. Gibt der Softproof eines zu druckenden Bildes auch wirklich das wieder, was das Druckverfahren vorgibt zu können? Sind die Farben eines Videos auch wirklich korrekt? Am Ende steht immer eine Investition in Papier, Tinte oder auch eine Bestellung bei einem Fotoprint-Service und mit einem kalibrierten Monitor steigt die Zuversicht, das gewünschte Ergebnis in den Händen halten zu können.

Das sind die Highlights des Angebots