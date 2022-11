Leica Q2 „Ghost“ by Hodinkee

Neue exklusive Sonderedition in zwei Varianten

Wetzlar, 15. November 2022. Im Jahr 2019 designte die Leica Camera AG in Kooperation mit Hodinkee, einer der führenden Plattformen für Uhren, das Sondermodell Leica M10-P „Ghost“. Die erfolgreiche Zusammenarbeit wird jetzt mit einer Sonderedition in zwei Varianten der Leica Q2 fortgesetzt: der Leica Q2 „Ghost“ by Hodinkee und dem Q2 „Ghost“ Set by Hodinkee.

Das zeitlose Design der Leica Q2 „Ghost“ by Hodinkee würdigt eine ikonische Taucheruhr, die unter Kennern als „Ghost Bezel“ bekannt ist. Inspiriert durch den legendären Uhrenklassiker mit seiner sehr seltenen grauen Lünette (Umrandung des Ziffernblattes), entwarfen die Leica Designer zusammen mit Hodinkee die elegante, dezente Farbgebung des Q2-Sondermodells.

Die stilvolle graue Belederung aus edlem Rindsleder mit natürlicher Textur ist mit einer speziellen Beschichtung versehen, um die Leica Q2 „Ghost“ by Hodinkee zuverlässig vor Umwelteinflüssen zu schützen. Deckkappe und Objektiv sind in zurückhaltendem Lichtgrau lackiert und auf das rote Leica Logo wurde bewusst verzichtet. Die Sonderedition umfasst einen aus grauem Garn rund gewebten Tragriemen mit stabiler Schlüsselringbindung. Technisch ist die Leica Q2 „Ghost“ by Hodinkee identisch mit dem Q2-Serienmodell.

Als zweite Variante präsentiert Hodinkee das Q2 „Ghost“ Set by Hodinkee. Die weltweit auf 150 Kameras limitierte Auflage ziert auf der Deckkappe ein aufgedruckter Leica Fadenzug. Zwei Gravuren in dem Displayglas zeugen zudem von ihrem exklusiven Charakter: darauf sind die jeweilige Sonderseriennummer zwischen 001/150 und 150/150 und der Set-Name graviert. Das Q2 „Ghost“ Set by Hodinkee umfasst weiterhin eine silberne Daumenstütze, einen grauen Tragriemen und verfügt über ein Echtheitszertifikat.

Verkaufsstart der Leica Q2 „Ghost“ by Hodinkee ist am 08.12.2022 weltweit in allen Leica Stores, im Leica Online Store sowie im Fachhandel für 5.950,00 Euro inkl. MwSt. Das Set der Q2 „Ghost“ by Hodinkee ist exklusiv ab dem 15.11.2022 auf der Website von Hodinkee erhältlich.