48. Blende-Fotowettbewerb: Der Countdown läuft

Für Deutschlands größten Fotowettbewerb in Kooperation mit Print- und Online-Medien „Blende“ haben alle Amateur- und Hobbyfotografen noch bis zum 30. November die Möglichkeit, ihre Fotos zu den vier Wettbewerbsthemen einzureichen. Es gibt tolle Preise im Gesamtwert von über 50.000 Euro zu gewinnen.

Frankfurt am Main, 10. November 2022 – Noch wenige Tage können die Bilder für den Blende-Fotowettbewerb eingereicht werden. Wie in den Jahren zuvor kann man sich mit bis zu drei Aufnahmen pro Wettbewerbsthema beteiligen. Neu ist dagegen die Zahl der Themen – dieses Mal stehen vier zur Wahl: „Charakterköpfe“, bei dem es um die Stimmung und den Typ des Menschen vor der Kamera geht. Oder das Thema „Faszination Wald“ bei dem sich alle Fotografiebegeisterten mit dem Wald als vielfältiges Fotomotiv auseinandersetzen sollen. Eine besondere kreative Herausforderung stellt das Thema „Makrofotografie – Die Welt im Kleinen“ dar. Hier sind die Teilnehmer aufgerufen, kleine Dinge ganz groß erscheinen zu lassen oder Details sichtbar zu machen. Und schließlich steht mit „Kreative Spiegelungen“ ein spannendes und beliebtes Gestaltungsmittel im Fokus.

KI bewertet Einsendungen

Dieses Jahr ist der Wettbewerb ja ein bisschen anders als sonst: Neben der Beurteilung der eingereichten Bilder durch eine Fachjury, kommt beim 48. Blende-Fotowettbewerb auch künstliche Intelligenz (KI) zum Einsatz. Der „Sonderpreis KI by Excire“ ist der erste KI-Wettbewerb seiner Art weltweit! Alle zu den vier Hauptkategorien eingereichten Bilder können auf Wunsch zusätzlich an der Sonderkategorie teilnehmen. Dazu konnte die Pattern Recognition Company GmbH mit ihrer Excire Technologie, eine in Deutschland entwickelte KI-Software für Bilderverwaltung, als Partner gewonnen werden.

Machen Sie mit: So funktioniert´s!

Die Teilnahme am Blende-Fotowettbewerb ist nur online über einen der zahlreichen Medienpartner möglich. Welche das sind erfahren alle Amateur- und Hobbyfotografen auf blende-fotowettbewerb.de. Die Teilnehmer haben zweimal die Chance zu gewinnen: In der ersten Runde wetteifern die Leser der jeweiligen Print- und Online-Partner untereinander. Dann werden alle Gewinner zur bundesweiten Endausscheidung weitergereicht, wo eine Fachjury die 100 besten Aufnahmen kürt. Alle Teilnehmer haben die Chance auf eines von 100 Preispaketen im Bundesendausscheid sowie zusätzlich 10 Preispakete im KI-Wettbewerb im Gesamtwert von über 50.000 Euro.

Die bundesweite Gemeinschaftsaktion von Print- und Online-Medien läuft noch bis zum 30. November 2022. Weitere Informationen unter: blende-fotowettbewerb.de