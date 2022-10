Skylum setzt jetzt ganz auf Luminar Neo, die Vorgängerversion Luminar AI ist nicht mehr erhältlich. Wer noch mit Luminar AI arbeitet, kann aber ganz entspannt aufatmen: Skylum bietet das Upgrade auf Luminar Neo zu einem attraktiven Preis an. Außerdem gibt es jetzt brandneu ein Migrations-Tool, mit dem Sie Ihre Luminar-AI-Dateien in Luminar Neo öffnen und weiterhin bearbeiten können.

Für Kunden von Luminar AI bietet Skylum jetzt ein vergünstigten Upgrade-Preis auf das aktuelle Luminar Neo an: Sie zahlen nur 109 Euro statt regulär 149 Euro für Luminar Neo. Übrigens: Auch wer von Luminar 4 oder Aurora HDR wechselt, erhält diesen vergünstigen Upgrade-Preis.

Alternativ gibt es das Upgrade von Luminar Neo auch im Abo – und zwar in zwei Varianten:

Damit sie Ihre Bilddateien aus Luminar AI künftig in Luminar Neo weiterverwenden können, bietet Skylum nun ein kostenloses Migrations-Tool an. Wie Sie es erhalten und verwenden, beschreibt Skylum in seiner Kundeninformation.

Kundeninformation von Skylum zum Migrations-Tool: