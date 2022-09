Leica Q2 “Dawn” by Seal: Exklusives Sondermodell im Set mit Signature-Schal

Wetzlar, 21. September 2022. Die Leica Camera AG präsentiert gemeinsam mit dem Sänger, Grammy-Preisträger und Fotografen Seal eine Q2-Sonderedition in limitierter Auflage. Die außergewöhnliche Armierung der Leica Q2 “Dawn” by Seal ist eine Hommage an den Moment der Morgendämmerung, das Zusammenspiel von Licht und Schatten, wenn der Tag noch jung ist und alles möglich scheint – an den Moment, den Seal in seiner Fotografie bevorzugt. Der exklusive Schal aus dem Set mit Seals handgeschriebenen Zeilen aus Texten seiner Songs ist ein Werk der Multimediakünstlerin Annina Roescheisen.

Es ist der Bezugsstoff, der die Q2 “Dawn” by Seal einzigartig macht. Die Besonderheit in jedem Stoffabschnitt, dessen Muster an keiner Stelle dem anderen gleicht, macht jede der auf 500 Kameras limitierten Sonderedition zum Unikat. Die besondere Stimmung des ersten Morgenlichts, das Changieren zwischen hell und dunkel findet sich in dem geheimnisvoll schimmernden Stoff wieder. Der japanische Begriff „komorebi“ war Inspiration für die Armierung, er beschreibt die subtilen Transparenzen und Lichtspiele, wenn das Sonnenlicht durch die Baumkronen fällt. Diese einzigartige und immer wieder neue Anmutung versinnbildlicht der Bezugsstoff der Q2 “Dawn” by Seal und verleiht ihr einen einzigartigen Charakter – die Kamera ist ein Gesamtkunstwerk aus Präzision, Individualität und Sinnlichkeit. Der für den Bezug verwendete Stoff der Traditionsmarke Hosoo mit Sitz in Kyoto, Japan, gilt unter Kennern als Meilenstein der Kunst des Webens: Er wird in einem innovativen Verfahren aus schwarzer Kunstfaser (Polyester, 93 Prozent) und goldfarbenem Japanpapier (Washi, 7 Prozent) hergestellt. Das ursprünglich handgeschöpfte, durchscheinende Washi-Papier wird seit zirka 1300 Jahren in einem aufwendigen Manufakturprozess produziert.

Seal fotografiert mit lichtstarken Objektiven bei natürlichen Lichtverhältnissen, seine Bilder wie auch seine Musik sind voller Individualität und Sinnlichkeit. Auch diesen Charakter greift das Set auf. So erhalten die Käufer*innen der limitierten Sonderedition Q2 “Dawn” by Seal als modisches Accessoire und tragbares Statement ein Werk der Multimediakünstlerin Annina Roescheisen: Sie interpretiert Seals Botschaft, seine Liedzeilen, mit in Gold gehaltenen Elementen auf einem schwarzen Schal. Ihre kunstvolle Umsetzung von „You became the light on the dark side of me“ aus dem Song „Kiss from a Rose“ und weiteren handgeschriebenen Liedzeilen aus Seals unerschöpflichem Repertoire machen dieses Kleidungsstück zum Inbegriff eines Lebensgefühls, das geprägt ist von Musik, Emotion und Leidenschaft. Der Schal wurde von dem New Yorker Modelabel rag & bone umgesetzt und in Italien produziert. Einen weißen Schal im gleichen Design gibt es exklusiv in vielen Leica Stores.

Zum exklusiven Set gehört außerdem ein Rope Strap, auf dem ebenfalls die handgeschriebene Liedzeile „You became the light on the dark side of me“ aus „Kiss from a Rose“ abgebildet ist. Mit gleich drei Grammy Awards wurde Seal 1996 für diesen Titel ausgezeichnet, außerdem erreichte er damit Platz 1 der Billboard Hot 100 Charts in den USA. Neben dem changierenden Stoff ist die Q2 “Dawn” by Seal mit einem schwarzen Leica Logo versehen. Seals Signatur taucht als Gravur hinter dem Displayglas auf, ebenso die Editionsnummer von 001 bis 500. Der Launch des Sets findet am 21. September mit Seal und seiner Ausstellung „The Light that You Shine“ und mit Werken von Annina Roescheisen in Los Angeles statt. Annina und Seal sind bei der Ausstellungseröffnung anwesend, die Ausstellung läuft bis zum 31. Oktober 2022.

Die Q2 “Dawn” by Seal entspricht in ihrer technischen Ausstattung dem Serienmodell mit einem 47,3-Megapixel-Vollformatsensor und dem lichtstarken Leica Summilux 1:1.7/28 ASPH. mit elf Linsen in neun Gruppen. Der Sensor der Leica Q2 erlaubt einen Dynamikumfang von 14 Blendenstufen (bei ISO 100) und eine Farbtiefe von 14 Bit. Ihre Bilder speichert die Kamera im DNG- und/oder JPEG-Format, auch 4K-Videos mit 30 oder 24 Bildern pro Sekunde (B/s), Cinema-4K-Filme mit 24 B/s und Full-HD-Aufnahmen mit bis zu 120 B/s sind möglich. Per Digitalzoom kann der oder die Fotograf*in die 28-mm-Brennweite (47 Megapixel) verlängern.

Die Leica Q2 “Dawn” by Seal ist weltweit auf 500 Exemplare limitiert und ab sofort in Leica Stores, im Leica Online Store sowie im Fachhandel erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 6.350 Euro inkl. MwSt.