LUMIX S 18mm F1.8: Kompaktes, leichtes und lichtstarkes Super-Weitwinkelobjektiv mit 18mm-Festbrennweite und F1,8 für die LUMIX S-Serie

Hamburg, September 2022 – Panasonic erweitert mit dem LUMIX S 18mm F1.8 sein Objektivangebot für die Panasonic Vollformatkameras der S-Serie um ein neues Super-Weitwinkel-Objektiv mit 100° Bildwinkel. Es ist das fünfte Objektiv mit der Lichtstärke von F1,8 in der Serie von S-Objektiven im L-Mount-Systemstandard. Es bietet eine optische Leistung, die höchsten professionellen Qualitätsstandards entspricht und ist trotz mit seiner großen Blendenöffnung sehr kompakt.

Die Lumix S-Vollformat-Serie hat somit insgesamt fünf F1,8-Festbrennweiten-Objektive: das 85mm-Objektiv (S-S85), das 50mm-Objektiv (S-S50), das 35mm-Objektiv (S-S35), das 24mm-Objektiv (S-S24) und jetzt das neue 18mm-Objektiv (S-S18).

Sie zeichnen sich alle durch eine einheitliche hohe Abbildungsleistung sowie gleiche Größe und Position der Bedienelemente aus. Der Schwerpunkt dieser Objektive ist nahezu identisch, so dass, auch mit einer auf einem Gimbal montierten Kamera, ein schneller Objektivwechsel mit minimaler Balanceanpassung möglich ist. Dank des einheitlichen Durchmessers von 67 mm können dabei auf allen Objektiven die gleichen Filter verwendet werden. Mit diesen fünf LUMIX F1,8-Objektiven lassen sich praktisch alle Situationen und Motive abdecken. So haben Filmemacher bei Verwendung dieser Objektive nur einen minimalen Arbeitsaufwand bei Aufnahme und Nachbearbeitung.

Dank seines extrem weiten Bildwinkels eignet sich das LUMIX S 18mm F1.8 für unterschiedlichste Einsatzbereiche wie Landschafts-, Architektur- und Street-, aber auch Astro-Fotografie. Die kürzeste Entfernungseinstellung von 0,18m erweitert die Anwendungsmöglichkeiten im Nahbereich.

Das LUMIX S 18mm F1.8 besteht aus dreizehn Linsenelementen in zwölf Gruppen, darunter drei asphärische Linsen, drei ED-Linsen (Extra-Low Dispersion), eine UED-Linse (Ultra Extra-Low Dispersion) und eine UHR-Linse (Ultra High Refractive Index). Drei asphärischen Linsen sorgen für eine hohe Abbildungsleistung wie bei allen Objektiven der F1,8-Serie. Die drei ED-Linsen unterdrücken effektiv chromatische Aberration. Eine kreisförmige Blendenöffnung aus 9 Blenden­lamellen sorgt für ein schönes Bokeh.



Das LUMIX S 18mm F1.8 arbeitet reibungslos und geräuschlos mit dem schnellen, hochpräzisen Kontrast-AF-System der LUMIX-S-Kameras zusammen. Dabei wird der Sensor mit maximal 240 Bildern pro Sekunde ausgelesen. Manuell wird bei der nicht-linearen Einstellung die Schärfe entsprechend der Drehgeschwindigkeit des Fokussierrings unterschiedlich stark verändert, während die Schärfe bei der linearen Einstellung um einen gleichbleibenden Betrag entsprechend zum Drehwinkel des Fokussierrings variiert wird. Der Grad der Fokusverschiebung kann in Abhängigkeit vom Drehwinkel gewählt werden, um den gewünschten Fokussiercharakter zu ermöglichen*. Bei Videoaufnahmen unterdrückt ein Mechanismus im LUMIX S 18mm F1.8 das „Focus Breathing“, ein unschönes Problem von für die Standbildfotografie entwickelten Wechselobjektiven. Zusammen mit einer Mikroschritt-Blendensteuerung für sanfte Belichtungsvariation sind so Videoaufnahmen in professioneller Qualität möglich.

Mit seiner kompakten Bauweise und dem geringen Gewicht von 340 g ist das LUMIX S 18mm F1.8 erstaunlich mobil, ganz besonders an der LUMIX S5, dem derzeit kleinsten Vollformatmodell von Panasonic. Das robuste, staub- und spritzwassergeschützte** Design erlaubt selbst den Einsatz unter rauen Bedingungen bis zu -10 Grad.

Auch zukünftig arbeiten Panasonic und die L-Mount-Systemallianz an der weiteren Entwicklung von Objektiven, um das L-Mount-Systemangebot entsprechend den Bedürfnissen der Kunden auszubauen.