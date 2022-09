Lichtstarkes Tele-Objektiv mit beeindruckendem Bokeh – das neue FUJINON XF56mmF1.2 R WR

Kleve, 8. September 2022. Das neue FUJINON XF56mmF1.2 R WR ist ein kompaktes und lichtstarkes Porträt- und Reportage-Objektiv für die spiegellosen Systemkameras der vielfach ausgezeichneten FUJIFILM XSerie, die höchste Bildqualität und kompakte Bauweise mit einer beispiellosen Farbtechnologie ver- bindet.

Das FUJINON XF56mmF1.2 R WR ist ein leichtes Tele-Objektiv mit einer Brennweite von 56 mm (äquivalent zu 85 mm KB). Es ist der technisch weiterentwickelte Nach- folger des sehr beliebten FUJINON XF56mmF1.2 R. Die neue Festbrennweite bietet im Vergleich eine deutlich verbesserte Nahdistanz, ein noch höheres Auflösungs- vermögen und eine beispiellos schöne Hintergrundunschärfe.

Während sich das Vorgängermodell vor allem für die ambitionierte Porträtfotografie eignete, lässt sich das neue XF56mmF1.2 R WR auch für eine Vielzahl anderer Aufnahmesituationen einsetzen, wie etwa für die Reportage-, Street-, Reise-, Landschafts- oder Produktfotografie. Es begeistert mit einer faszinierenden Motivschärfe und einem besonders attraktiven Bokeh.

Die brillante Abbildungsleistung des Objektivs ist das Resultat einer bemerkens- werten optischen Konstruktion. Der Einsatz von asphärischen Linsen, ED-Elementen und Linsen mit speziellen Lichtbrechungseigenschaften minimiert Abbildungsfehler und garantiert ein watteweiches Bokeh mit makellosen Lichtkreisen.

Das FUJINON XF56mmF1.2 R WR ist ab Ende September zu einem Preis von 1.199,- Euro (UVP) im Handel erhältlich.

Exzellente Bildqualität und atemberaubendes Bokeh

Der optische Aufbau des Objektivs umfasst 13 Elemente in acht Gruppen. Zwei asphärische Linsen und ein ED-Element minimieren optische Abbildungsfehler wie chromatische und sphärische Aberrationen (Farb- und Schärfefehler) und sorgen für ein hohes Auflösungsvermögen bis in die Bildecken. Die asphärischen Elemente werden mithilfe von Metallformen in einem hochpräzisen Verfahren mit einer Fertigungstoleranz von nur 1/100.000 mm hergestellt. Sie unterdrücken effektiv den unschönen „Zwiebelring-Effekt“ bei unscharf wiedergegebenen Lichtpunkten.

Die aus acht Elementen bestehende Fokusgruppe beinhaltet drei Elemente aus optischem Glas mit besonders hohem Brechungsindex. Diese Linsen kommen auf- grund ihrer korrigierenden Eigenschaften üblicherweise in hochwertigen Cine- Objektiven zum Einsatz. Sie minimieren chromatische Aberrationen und Koma- Abbildungsfehler (Farb- und Asymmetriefehler) und bewirken so über den gesamten Fokusbereich ein verbessertes Auflösungsvermögen.

Das neue XF56mmF1.2 R WR ist das erste FUJIFILM Objektiv, das elf Blendenlamellen verwendet, um eine fast perfekt kreisrunde Blendenöffnung zu erreichen.* Somit liefert das neue Objektiv nicht nur bei Offenblende, sondern auch beim Abblenden besonders attraktive Bokeh-Kreise.

Natürlicher und unverfälschter Blick

Eine mittlere Telebrennweite von 56 mm (äquivalent zu 85 mm KB) ist zusammen mit der großen Blendenöffnung von F1.2 die perfekte Wahl für natürlich und unverfälscht wirkende Porträtaufnahmen: Die Kombination aus Brennweite und Lichtstärke sorgt dafür, dass sich das scharfgezeichnete Hauptmotiv klar von einem in weicher Unschärfe aufgelösten Hintergrund abhebt.

Das neue Objektiv bietet ein deutlich verbessertes Auflösungsvermögen im Nah- bereich, was eine kürzeste Einstellentfernung von nur 50 cm** ermöglicht und die kreativen Einsatzmöglichkeiten über die Porträtfotografie hinaus erweitert. So sind jetzt auch Still Life- und Produktaufnahmen mit großem Abbildungsmaßstab möglich. Beim Vorgängermodell betrug die Nahdistanz noch 70 cm.

Schneller und präziser Autofokus

Fokusgruppe und Blendeneinheit werden von einem schnellen Gleichstrom-Motor angetrieben, der eine hochpräzise automatische Scharfstellung im Nah- und Fernbereich gewährleistet. Selbst bei größtmöglicher Blendenöffnung und der damit verbundenen geringen Schärfentiefe erfolgt die Fokussierung genau auf den gewünschten Bildbereich.

Ein fortschrittlicher Lagermechanismus gewährleistet eine praktisch reibungslose Bewegung der Fokusgruppe. Die Betriebsgeräusche des Motors werden auf ein Minimum reduziert.

Spritzwasser- und staubgeschütztes Gehäuse

Obwohl es sich um eine hochqualitative Festbrennweite mit sehr hoher Lichtstärke von F1.2 handelt, wiegt das XF56mmF1.2 R WR nur 445 Gramm und ist gerade einmal 76 mm lang.

Der wetterfeste Objektivtubus ist an neun Stellen abgedichtet, um ein Eindringen von Feuchtigkeit und Staub zu verhindern und die volle Einsatzbereitschaft auch bei Kälte bis minus 10 Grad sicherzustellen. Das vordere Linsenelement ist mit einer wasser- abweisenden und leicht zu reinigenden Fluor-Vergütung versehen.

Das Porträtobjektiv eignet sich damit ideal für den flexiblen und mobilen Einsatz, auch bei schlechtem Wetter und in staubigen Umgebungen.

* Stand: 8. September 2022

** Abstand von der Sensorfläche; von der Frontlinse des Objektivs beträgt der Mindestabstand zum Objekt ca. 41 cm

FUJINON XF56mmF1.2 R WR

UVP: 1.199,- Euro

Verfügbar: ab Ende September 2022

Farbe: Schwarz