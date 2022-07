Geballte Kreativ-Power: Über 40 Foto-Workshops an drei Tagen

Dauer der BPW: 2. – 4. September 2022 @ Arena Berlin bis 9. September 2022 an diversen Satellitenorten

Main Location: Arena Berlin, Eichenstraße 4, 12435 Berlin

Die BERLIN PHOTO WEEK bietet in diesem Jahr vom 2. bis 4. September ein einzigartig vielseitiges Portfolio an Foto-Workshops und -Walks. Vom Einsteiger bis zum Profi, von den Grundlagen der Fotografie bis zur Masterclass mit international renommierten Stars der Fotoszene: An drei Tagen wird die Bundeshauptstadt zum kreativen Treffpunkt der Foto-Enthusiasten. „Unser Ziel bei der Zusammensetzung des Programms ist es, ausgetretene Themen-Pfade zu verlassen und den Profis und Fortgeschrittenen Neues zu bieten, auf der anderen Seite aber auch Einsteigerinnen und Einsteiger der Fotografie das Mitmachen so einfach wie möglich zu machen,“ so Wolfgang Heinen, CEO Berlin Photo Week GmbH. Alle Tickets, Infos und Anmeldungen ab sofort auf berlinphotoweek.com.

Ein besonderes Highlight in diesem Jahr sind die Masterclasses, durchgeführt von Magnum Photos, der berühmtesten Fotografenagentur der Welt, die im Rahmen der BERLIN PHOTO WEEK ihr 75jähriges Jubiläum feiert. Unter der Leitung der Magnum Top-Professionals Alex Majoli und Bieke Depoorter werden zwei Tage lang vor allem Portfolio-Reviews in Gruppen durchgeführt, allen Teilnehmenden echtes Feedback gegeben und professionelle Fotoprojekte besprochen. Portfoliobesprechungen mit solchen Ausnahmefotografen sind eine großartige Gelegenheit, um professionelle Einblicke in eigene Foto-Projekte zu erhalten. Sie sind die perfekte Gelegenheit, um die nächsten Schritte auf dem Weg zur Verwirklichung persönlicher fotografischer Projekt-Visionen festzulegen. Kurz gesagt: Die zwei Tage Magnum Masterclass mit Bieke Depoorter und Alex Majoli werden das eigene fotografische Schaffen auf ein neues Level bringen.

Kreative Fotoideen – Berlin mit neuen Augen

Lars Poeck kommt aus Berlin und entführt die Teilnehmenden an bekannte und unbekannte Orte mitten im Herzen der Bundeshauptstadt. Es geht darum, zwischen Alex und Regierungsviertel neue Sichtweisen auch für bekannte Motive auszuprobieren und zu entwickeln. Dazu gehört auch, Konturen, Farben, Muster und Linien in Szene zu setzen und im Bildausschnitt zu abstrahieren. So ergeben sich selbst an bekannten Bauwerken völlig neue Bilder.

Samstag, 03.09.2022, 09:30-13:30 Uhr

Der Teufelsberg: Architektur- & Street-Art-Fotografie im Premium-Lost-Place