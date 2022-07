ONE RS 1-Zoll 360 Edition

Die Kamera „co-engineered with Leica“ mit zwei 1-Zoll-Sensoren und 6K-Videoauflösung setzt neue Maßstäbe für 360-Grad-Aufnahmen.

Wetzlar, 28. Juni 2022. Insta360 präsentiert die neue ONE RS 1-Zoll 360 Edition „co-engineered with Leica“. Die handliche Kamera im 360-Grad-Design mit zwei Objektiven ermöglicht Nutzer*innen ein Maximum an kreativer Freiheit bei Aufnahmen in branchenführender Bildqualität.

„Die 1-Zoll 360 Edition verkörpert die fortlaufende Mission von Insta360, die ONE RS zur umfassendsten und vielseitigsten Kamera am Markt zu machen. Die neueste Edition macht die ONE RS zu einer leistungsstarken 6K-Kamera mit beeindruckenden Bildergebnissen auch bei widrigen Lichtverhältnissen“, sagt Insta360-Gründer JK Liu.

Die Insta360 ONE RS 1-Zoll 360 Edition kann ab sofort über Insta360.com bestellt werden.

Inspirierte Bildverarbeitung ohne Grenzen

Die ONE RS 1-Zoll 360 Edition ist ein Durchbruch im Hinblick auf die kreative Freiheit, die sie Nutzer*innen bietet. Die Kamera verfügt über zwei 1-Zoll-CMOS-Sensoren, die beeindruckende 6K-360-Grad-Videoaufnahmen und 21 MP-360-Grad-Fotos ermöglichen.

Das Geheimnis der herausragenden Leistungsfähigkeit bei widrigen Lichtverhältnissen sind die 1-Zoll-Sensoren, die für einen eindrucksvollen Dynamikumfang bei allen Lichtsituationen sorgen. Wo andere Consumer-360-Grad-Kameras mit Schatten und Schlaglichtern zu kämpfen haben, bildet die 1-Zoll 360 Edition die Welt scharf, farbecht und detailgetreu ab.

Die 1-Zoll 360 Edition ist zudem die erste 360-Grad-Kamera „co-engineered with Leica“. Sie ist das Ergebnis der in 2020 geschlossenen strategischen Partnerschaft von Insta360 und Leica Camera. „Wir freuen uns, mit der ONE RS 1-Zoll 360 Edition die jahrzehntelange Erfahrung von Leica in optischer und digitaler Bildverarbeitung in ein neues Produktsegment einzubringen. Kreative können von den 360-Grad-Fähigkeiten der Kamera und ihren zwei 1-Zoll-Sensoren profitieren und müssen sich nicht mehr zwischen Kreativität und herausragender Bildqualität entscheiden“, sagt Matthias Harsch, CEO der Leica Camera AG.

Die Freiheit von 360 Grad

Sei es für professionelle Filmaufnahmen, die Produktion von VR-Inhalten, Erkundungen in der Natur oder Unternehmensanwendungen – die kompakte Bauweise der ONE RS 1-Zoll 360 Edition ermöglicht aufnahmen, die bisher einfach nicht möglich waren.

Mit zwei Objektiven, die im vollen 360-Grad-Panorama aufnehmen, müssen Kreative nicht mehr überlegen, in welche Richtung sie die Kamera richten. Stattdessen können sie alles in einem Take aufnehmen und haben anschließend unzählige Möglichkeiten für die Nachjustierung gemäß ihren persönlichen kreativen Vorstellungen. Mithilfe der Insta360-Software können die Aufnahmen einfach im immersiven 360-Grad-Format oder als herkömmliche zweidimensionale Aufnahmen verbreitet werden.

Die 360-Grad-Panoramatechnologie ermöglicht zudem Kamerafahrten und atemberaubende Third-Person-Perspektiven. Die zwei Objektive machen hässliche Selfie-Sticks überflüssig und sorgen für klare Aufnahmen ohne störende Elemente.

Zugleich sorgen die Insta360-Algorithmen für FlowState-Stabilisierung sowie Horizontausgleich und machen weitere Stabilisierungsausrüstung wie eine kardanische Aufhängung überflüssig und erzeugen jederzeit glatte und waagerechte Aufnahmen.

Mit KI-Unterstützung

Mithilfe von KI können Kreative mühelos eindrucksvolle Bearbeitungen mit der 1-Zoll 360 Edition erstellen. Der neue Fotomodus PureShot HDR verwendet KI und automatische Belichtungsreihen, um den Dynamikumfang der Aufnahmen zu erhöhen und macht somit eine anschließende Nachbearbeitung unnötig.

Kurze Videos für soziale Medien können sekundenschnell in der Insta360-App erstellt werden, in der Shot Lab mittels KI-Bearbeitungstechniken wie Klonen, Dolly-Zooms und Startrails automatisiert. Volle manuelle Kontrolle über die Details erhalten Kreative mit der Desktopsoftware Insta360 Studio oder dem Plugin für Adobe Premiere Pro.

Beispiellose Vielseitigkeit

Ob für eine Zeitrafferaufnahme des Nordlichts oder eine virtuelle Tour durch eine Immobilie – die ONE RS 1-Zoll 360 Edition bietet absolute Flexibilität und kreative Freiheit bei unterschiedlichsten Aufnahmesituationen.

Mit ihrem Sprühwasserschutz nach IPX3 ist die Kamera bei Aufnahmen im Freien gegen Regen oder Schnee geschützt und die 1-Zoll-Sensoren sorgen in Innenräumen für einen großen Dynamikumfang und hervorragende Schärfe.

Die tragbare Konstruktion der Kamera ermöglicht die problemlose Befestigung an einem Auto oder Rucksack für Aufnahmen für Google Street View, an einem Stativ für virtuelle Touren oder sogar an einem Helm für die Baustellenüberwachung. Mit einem kommenden Software Development Kit (SDK) wird die Kamera kompatibel mit wichtigen Plattformen wie Matterport und OpenSpace sein.

Jetzt erhältlich

Die Insta360 ONE RS 1-Zoll 360 Edition „co-engineered with Leica“ ist ab sofort weltweit über store.insta360.com verfügbar und bei ausgewählten Einzelhändlern erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 939,99 EUR.

Das als Wechselobjektiv ausgelegte 1-Zoll-Objektiv ist kompatibel mit den ONE R- und ONE RS-Gehäusen, sodass Kreative ihre Action-Kamera in eine hochwertige 360-Grad-Kamera umwandeln können – oder umgekehrt. Für Nutzer der ONE R und ONE RS ist zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 769,99 EUR ein Upgrade-Bundle mit dem 1-Zoll-Objektiv, Akku und Halterung (ohne Gehäuse) erhältlich.