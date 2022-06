Düsseldorf, 29. Juni 2022 – Nikon stellt heute das NIKKOR Z 400 mm 1:4,5 VR S als neues Supertele-Festbrennweitenobjektiv der Z-Serie vor. Es wurde für extreme Mobilität entwickelt und bietet Fotograf:innen die Vorteile einer Brennweite von 400 mm kombiniert mit der exzellenten Bildqualität der S-Serie. Dies bei geringem Gewicht und kompakten, reisefreundlichen Abmessungen.

Durch die moderne und innovative Linsenkonstruktion liegt der Schwerpunkt des Objektivs näher am Kameragehäuse, was das Nachführen, Schwenken und Stoppen erleichtert. Fotograf:innen können das Objektiv beim Fotografieren aus der Hand in einer bequemeren Position halten und schneller in Stellung gehen, um flüchtige Momente aufzunehmen. Die Bedienelemente sind vollständig anpassbar. Durch die sehr wirksame Wetterabdichtung werden sowohl das Objektiv als auch der Übergang zur Kamera geschützt.

Wichtigste Ausstattungsmerkmale: NIKKOR Z 400 mm 1:4,5 VR S

Supermobiles Superteleobjektiv: 400 mm Brennweite. Wiegt ca. 1245 g bei einer Gesamtlänge von 234,5 mm.

400 mm Brennweite. Wiegt ca. 1245 g bei einer Gesamtlänge von 234,5 mm. Perfekt ausgewogen: Der Schwerpunkt des Objektivs liegt näher am Kameragehäuse, so dass sich das Objektiv leichter nachführen, schwenken und anhalten lässt.

Der Schwerpunkt des Objektivs liegt näher am Kameragehäuse, so dass sich das Objektiv leichter nachführen, schwenken und anhalten lässt. Lichtstärke 1:4,5: Dank des schönen Bokehs und der dramatischen Tiefenschärfe können Sie Ihre Motive von unruhigen Hintergründen isolieren. Schnelle Action lässt sich leicht festhalten.

Dank des schönen Bokehs und der dramatischen Tiefenschärfe können Sie Ihre Motive von unruhigen Hintergründen isolieren. Schnelle Action lässt sich leicht festhalten. Leistungsstarke Optik: Nikons Nanokristallvergütung reduziert Geisterbilder und Streulicht erheblich. Super ED-, ED- und SR-Glassorten kontrollieren Farbfehler von der Bildmitte bis zum Bildrand.

Nikons Nanokristallvergütung reduziert Geisterbilder und Streulicht erheblich. Super ED-, ED- und SR-Glassorten kontrollieren Farbfehler von der Bildmitte bis zum Bildrand. Schnelle und leise Fokussierung: Der Autofokus ist sehr schnell, präzise und außergewöhnlich leise. Die Motivverfolgung ist gleichmäßig, ob beim Fotografieren von Rallycross, Vögeln oder Wildtieren.

Der Autofokus ist sehr schnell, präzise und außergewöhnlich leise. Die Motivverfolgung ist gleichmäßig, ob beim Fotografieren von Rallycross, Vögeln oder Wildtieren. Beeindruckende Stabilität: Nikons leistungsstarker optischer Bildstabilisator im Objektiv bietet einen Vorteil von 5,5 Blendenstufen¹. Bei Verwendung mit der Z 9 ermöglicht Synchro-VR um bis zu 6 Stufen längere Belichtungszeiten².

Nikons leistungsstarker optischer Bildstabilisator im Objektiv bietet einen Vorteil von 5,5 Blendenstufen¹. Bei Verwendung mit der Z 9 ermöglicht Synchro-VR um bis zu 6 Stufen längere Belichtungszeiten². Anpassbare Steuerung: Der bequem positionierten L-Funktionstaste und dem lautlosen Einstellring können Funktionen zugewiesen werden. Mit der Speichertaste können Sie Entfernungseinstellungen speichern³.

Der bequem positionierten L-Funktionstaste und dem lautlosen Einstellring können Funktionen zugewiesen werden. Mit der Speichertaste können Sie Entfernungseinstellungen speichern³. Leistungsstarke Abdichtungstechnologie: Die Wetterabdichtung und eine Gummidichtung halten Staub, Schmutz und Feuchtigkeit von allen beweglichen Teilen fern. Nikons Fluorvergütung schützt die Frontlinse und erleichtert die Reinigung⁴.

Die Wetterabdichtung und eine Gummidichtung halten Staub, Schmutz und Feuchtigkeit von allen beweglichen Teilen fern. Nikons Fluorvergütung schützt die Frontlinse und erleichtert die Reinigung⁴. Kompatibel mit Telekonvertern: Die Reichweite kann mit einem Z-Telekonverter TC-1,4x auf 560 mm oder mit einem Z-Telekonverter TC-2,0x auf 800 mm erweitert werden.

Verfügbarkeit und Preis

Das NIKKOR Z 400 mm 1:4,5 VR S ist voraussichtlich ab Mitte Juli 2022 zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 3.699,00 EUR im Handel erhältlich.