Skylum hat dieser Tage Update 1.1 für Luminar Neo veröffentlicht. Damit erhält das Bildbearbeitungsprogramm alle Funktionen, die bei seiner Vorstellung im Herbst letzten Jahres angekündigt wurden. Neu sind unter anderem eine Funktion zum Entfernen des Hintergrunds in Porträtaufnahmen, deutlich erweiterte Möglichkeiten bei der Arbeit mit Ebenen sowie viele kleinere Verbesserungen bei der Benutzeroberfläche. Mit dem Update bringt Skylum zudem seinen Rabatt-Coupon zurück, Leser von photoscala erhalten zehn Euro Nachlass.

Mit der jetzt veröffentlichten Version 1.1 erhält Luminar Neo nun den kompletten Funktionsumfang, wie er mit der Präsentation der Bildbearbeitungssoftware Ende Sommer 2021 angekündigt wurde. Nicht zuletzt der russische Angriff auf die Ukraine hat die Arbeiten des in Kiew beheimateten Unternehmens Skylum deutlich verzögert. Nun aber ist es so weit: Mit Version 1.1 erhält Luminar Neo alle Funktionen, die noch gefehlt haben.

Bildmontagen einfach wie nie

Endlich ist also auch die lange versprochene Funktion „Porträt-Hintergrund entfernen“ da. Sie wählt automatisch das Umfeld einer Porträtaufnahme aus – das kann durchaus auch der Vordergrund sein und maskiert ihn aus. Das hat in unseren ersten Tests bereits sehr gut funktioniert. Ein derart freigestelltes Porträt lässt sich dann einfach vor einen neuen Hintergrund verpflanzen – auch, weil Skylum in Luminar Neo 1.1 das Arbeiten mit Ebenen deutlich flexibler gestaltet hat.

Ebenen lassen sich in Luminar 1.1 jetzt in beliebiger Reihenfolge anordnen, was auch komplexe Montagen ermöglicht. Zudem kann der Bildinhalt einer Ebene skaliert werden, Raw-Dateien können jetzt ebenfalls auf einer Ebene platziert werden. Und damit nicht genug: Einzelne Ebenen lassen sich als PNG-, TIFF- oder JPEG2000-Dateien exportieren, ausmaskierte Bereiche bleiben dabei transparent.

Weitere Neuerungen und Verbesserungen

Skylum hat die Benutzeroberfläche von Luminar Neo in Version 1.1 in vielen Details verbessert. Werkzeuge lassen sich jetzt für eine bessere Übersicht gruppieren, die Bedienung der KI-gestützten Funktionen zum Zuschneiden wurde vereinfacht.