COLOR MISSION

Ein neuer ISO 200 Farbfilm von ADOX

Donnerstag, 10 Februar: ADOX stellt Color Mission vor, ein Film mit delikat lebhaften Minttönen, pfirsichfrischem Rot, luftigem Korn und einem eingebauten. Zweck der Name ist Programm: Diese kleinen 35mm Filmrollen gehen auf eine große Mission um der analogen Community sofort ein tolles Produkt in die Hand zu geben und gleichzeitig in die Zukunft der Filmproduktion zu investieren. Ein umkehrentwickelter Kickstarter sozusagen. Einen Farbfilm herzustellen ist die Königsdisziplin in der Fotobranche und eines der komplexesten Konsumgüter überhaupt.

Eine Charge Farbfilm wurde mit ADOX entwickelt und vergossen von einer Firma die kurz darauf Insolvenz anmelden musste. ADOX beginnt seit 2022 mit unabhängigen Forschungen zur (Farb-)Filmherstellung.

Dazu werden signifikante Investitionen benötigt und Color Mission kann einen Teil dazu beitragen. Die ADOX Chemieproduktion finanziert die Entwicklung neuer Chemierezepturen, die Polywarmtone Emulsion hilft dabei die Fotopapierproduktion zu skalieren. Jetzt ist die Zeit gekommen, um Color Mission vorzustellen – die Filme, welche vor einigen Jahren hergestellt wurden und seitdem im Kühlhaus aufbewahrt worden sind.

Alle Gewinne aus dieser Mission gehen zu 100% in die Filmforschung. Nicht in die Chemie und auch nicht in die Papierproduktion. Realistischerweise wird es keinen neuen Film in einem Jahr geben. Vielleicht in drei oder vier Jahren aber. Bis dahin halten hoffentlich die Color Mission Bestände.

Das ADOX Team ist begeistert die Reise zu einem völlig neuen Produkt für die analoge Community aufzunehmen, während bereits ein einzigartiger Farbfilm für unsere begeisterten Unterstützer zur Verfügung gestellt wird.

Der Film ist nur direkt bei Fotoimpex zu erwerben mit weltweitem Vertrieb:

https://www.fotoimpex.de/shop/filme/adox-color-mission-200.html