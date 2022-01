In den letzten Tagen und Wochen hat sich einiges ergeben, das es nicht zu einer eigenständigen Meldung auf photoscala geschafft hat. Was sonst noch wichtig war, hier in aller Kürze.

Canon wird nächste Woche eine neue Cinema EOS vorstellen. Interessenten können die Präsentation am 19. Januar ab 13 Uhr live auf YouTube mitverfolgen. Oder gleich hier bei photoscala vorbeischauen und alles Wichtige zur neuen Canon-Kamera erfahren.

fotointern.ch, das Fotoportal für die Schweiz, ist in neuen Händen. Urs Tillmanns hat Marke und Leitung der von ihm gegründete Publikation nach 27 Jahren aus Altersgründen an seinem bisherigen freien Mitarbeiter Markus Zitt übergeben. Das Branchenschwergewicht Urs wird der Branche weiterhin erhalten bleiben – als jetzt freier Mitarbeiter von fotointern. Weitere Informationen zu den Hintergründen des „Rollentauschs“ bei fotointern.ch.

Fujifilm ist neuer Sponsor des Fotografie Forum Frankfurt. „Mit dieser Partnerschaft gehen der weltweit bekannte Kamera- und Objektiv-Hersteller und die in Europa einzigartige Institution für Fotografie und fotografische Kunst eine ambitionierte Verbindung ein“, teilt Fujifilm dazu mit. Das Fotografie Forum Frankfurt (FFF) gehört nach eigener Aussage zu den führenden eigenständigen Zentren für Fotografie in Europa. Ab sofort wird Fujifilm das Fotografie Forum Frankfurt nicht nur finanziell, sondern auch in Form hochwertiger Ausrüstung unterstützen.

Die Gesellschaft für Naturfotografie (GDT) sucht den Europäischen Naturfotografen des Jahres 2022. Für den Wettbewerb sind Preise im Wert von 32.000 Euro ausgelobt. Wettbewerbsbeiträge können ab 15. Januar eingereicht werden, weitere Infos gibt es hier.

Irix hat ein neues 21mm Cine-Objektiv im Programm. Das 21mm T1.5 folgt dem Design der bisherigen Cine-Objektive von Irix, die alle einen einheitlichen Filterdurchmesser von 95 Millimeter aufweisen. Das Kleinbildobjektiv soll praktisch frei von Focusbreathing sein. Es wird mit Anschlüssen für Canon EF, Canon RF, Sony E, Nikon Z, MFT und Arri PL, der Preis: 1195 Euro (1295 Euro für die Version mit PL Mount).

Lois Lammerhuber, österreichischer Verleger und Fotograf, wurde in die Hall of Fame der PhG aufgenommen. Damit zeichnet die Photographische Gesellschaft (PhG), die älteste Vereinigung von Fotograf:innen in Österreich, Lois Lammerhuber für seine außergewöhnlichen Verdienste um die Kunstfotografie und die Gestaltung von Kunstbüchern aus.

