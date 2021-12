Vor Camera Raw 14

Bei den Vorgängern der neuen ­Versionen von Camera Raw, Lightroom (Mobile/Cloud) und Lightroom Classic stehen Ihnen drei Werkzeuge mit jeweils eigenen Symbolen zur Verfügung (a). Damit setzen Sie Bearbeitungspunkte (b) ins Bild, hier gezeigt am Beispiel eines linearen Verlaufs. Jedem gesetzten Punkt ( = Pin) können unterschiedliche Einstellungen (c) zugewiesen werden. Abgesehen vom Malen und Radieren in mit den Verlaufswerkzeugen generierten Masken, können Sie die drei Werkzeuge nicht kombinieren und die Korrekturen nicht gemeinsam ändern.