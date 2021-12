Nikon entwickelt für sein Spiegelloses Z-System das Supertele Nikkor Z 800 mm 1:6,3 VR S. Erstmals bei einem Z-Objektiv wird hier eine Phasen-Fresnel-Linse (PF) eingesetzt, die eine kompakte und leichte Bauform ermöglicht. Zudem enthüllt Nikon eine aktualisierte Roadmap mit den künftigen Objektiven für das Z-System.

Nikon gibt die Entwicklung des Nikkor Z 800 mm 1:6,3 VR S bekannt – ein Superteleobjektivs für spiegellose Vollformatkameras (FX-Format) des Nikon-Z-Systems. Bei der Entwicklung der Festbrennweite stehen eine hervorragende Auflösung sowie die Reduzierung von Farbsäumen im Vordergrund. Zum ersten Mal wird in einem Nikkor-Z-Modell eine Phasen-Fresnel-Linse (PF) eingesetzt, die ein kompaktes und leichtes Gehäuse ermöglicht. Mit dem Supertele wendet sich Nikon an Fotografinnen und Fotografen, vom fortgeschrittenen Amateur bis zum Profi. Angaben zum Marktstart und zum Preis nennt Nikon derzeit nicht.

Neue Roadmap mit zukünftigen Objektiven

Mit der Ankündigung des Z 800 mm 1:6,3 VR S aktualisiert Nikon auch seine Objektiv-Roadmap für das Z-System. Darauf finden sich mit dem bereits angekündigten Z 400 mm F2.8 TC VR S eine weitere Telebrennweite, zudem plant Nikon ein Telezoom mit 200-600 Millimeter Brennweite sowie weitere Teles mit 400 beziehungsweise 600 Millimeter.

Die hochwertige S-Line will Nikon um ein 85er ergänzen, geplant ist ferner ein 26mm-Pancake. Für APS-C (bei Nikon: DX) sind ein 12-28 Millimeter sowie eine Festbrennweite mit 24 Millimeter Brennweite in Arbeit. Mit den jetzt vorgestellten Neuentwicklungen will Nikon sein Objektivangebot für das Z-System bis Ende 2023 auf 33 Modelle erweitern.