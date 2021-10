HD PENTAX-D FA 21mm F2.4ED Limited DC WR

Ein Ultra Weitwinkelobjektiv der Limited-Serie für das PENTAX-K Kleinbildsystem

Basierend auf der langen Tradition der PENTAX Limited Objektiv-Serie, freut sich die RICOH IMAGING COMPANY, LTD heute, mit dem HD PENTAX-D FA 21mm F2.4ED Limited DC WR das erste Limited Objektive der neuen Generation für die Verwendung an PENTAX Kleinbild-Systemkameras bekannt zu geben.

Das HD PENTAX-D FA 21mm F2.4ED Limited DC WR wird in den Farben schwarz oder silber ab November 2021 erhältlich sein.

Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 1.499, – Euro / 1.729- SFr

Mit dem Bekenntnis zur Spiegelreflexfotografie, hat RICOH IMAING sich klar als Hersteller für die traditionelle Fotografie positioniert. Neben der bestmöglichen Technik spielen bei den Produkten auch Werte eine Rolle, die nicht in Zahlen ausgedrückt werden können. Dies wird klar, wenn man ein Objektiv der Limited-Serie in die Hand nimmt.

Als 1997 das smc PENTAX FA 43mmF1.9 Limited auf den Markt kam, und später neben dem Standardobjektiv, ein 31 mm Weitwinkel- und mit dem 77 mm, ein gemäßigtes Teleobjektiv, die Serie erweitert wurde, war die Liebe zum Detail schnell erkennbar. Ganz entgegen dem Trend immer leichtere und kompaktere Objektive zu produzieren, wurde Anfang dieses Jahres die Serie mit der neuen HD-Vergütung sogar aktualisiert.

In den letzten 25 Jahren fanden diese Objektive, die aufgrund der Produktionsmethode nur eine bestimmte Fertigungsmenge pro Tag zulassen (woher auch der Namenzusatz rührt), viele Freunde. Es sind die besonderen Abbildungseigenschaften, die natürliche Wiedergabe und Bild- tiefe, die die Benutzung für Fotografierende zu einem besonderen Vergnügen machen. Neben der hohen optischen Kompetenz sind es die Fertigungsmaterialien, die eine besondere Leidenschaft entfachen. Und so ist es nicht zuletzt der Aluminiumtubus im edlen Metallfinish, der dem visuellen Erlebnis der Aufnahmen auch ein haptisches Erlebnis bei der Benutzung bietet.

Der Tradition der Limited-Serie folgend wird jetzt mit einem Ultraweitwinkel Objektiv, dem HD PENTAX-D FA 21mm F2.4ED Limited DC WR, das erste Objektiv der D FA-Serie vorgestellt. Es ist auf die besonderen Eigenschaften der digitalen 35-mm-Vollformat-Spiegelreflexkameras abgestimmt, und bietet mit dem großen Aufnahmewinkel neue Perspektiven des visuellen Ausdrucks. Es fängt die vorherrschende Atmosphäre mit einer dreidimensionalen Bildwirkung ein, die den Fotografen fasziniert, und sowohl für Landschaftsfotografie als auch für Schnappschüsse gleichermaßen verwendet werden kann.

Dieses Objektiv ist so konzipiert, dass es seine Leistung entsprechend der Aufnahmesituation entfaltet, bei denen sich die Eigenschaften des Bildes je nach Aufnahmeabstand und Blende ändern.

Das HD PENTAX-D FA 21mm F2.4ED Limited DC WR im Detail

Exklusive Qualität der Limited-Serie mit optimierter Bildwiedergabe und feiner Texturbeschreibung

Getreu dem Designkonzept der Limited-Serie wurde dieses Objektiv entwickelt, um einen unverwechselbaren visuellen Ausdruck zu erzielen. Neben der ständigen Verfeinerung anhand von Messergebnissen, wurde der Entwicklungsprozess auch immer wieder durch eine Vielzahl von Fotoaufnahmen begleitet, um einen optimalen und unverwechselbaren Bildeindruck zu entwickeln. Es galt gleichermaßen von Motiven in der Entfernung, wie z. B. Landschaften, klare und hochauflösende Bilder, bis in die Randbereichen, zu liefern, aber gleichzeitig im Nahbereich eine einzig- artige Bildwiedergabe zu erzielen. Bei offener Blende sorgt es hier für einen Unschärfe Effekt im Hintergrund (Bokeh), während es das Hauptmotiv scharf abbildet. So können Motive vor einem unscharfen Hintergrund, mit der für Ultraweitwinkelobjektive typischen extremen Perspektive her- vorgehoben werden. Durch die Wahl der Blende, lassen sich je nach Motiv unterschiedliche visu- elle Eindrücke erzeugen.

Daneben ist die Acht-Lamellen-Blende dafür verantwortlich, dass es keine Streuung bei Punktlichtquellen gibt und Lichtstrahlen entsprechend natürlich abgebildet werden.

Für ein attraktives Äußeres sind der Objektivtubus, die eingebaute Gegenlicht- blende und der Deckel aus hochwertigem Aluminium gefertigt. Die Gravur einer Schärfentiefenskala, sowie eine spezielle, deutlich fühlbare Einsetzmarkierung für ei- nen Objektivwechsel, ohne hinsehen zu müssen oder für die Dunkelheit, runden die aufwändige und sehr wertige Konstruktion ab.

Der DC-Autofokusmotor (Direct Current Motor) liegt im Objektiv, und sorgt dadurch für eine unmittelbare, sanfte, schnelle und präzise Entfernungseinstellung.

Mit dem QSF/A (Quick-Shift Focus System) für den sofortigen Wechsel, ohne Umschaltung, in den manuellen Fokusmodus, nachdem das Motiv vom Autofokussystem der Kamera scharf er- fasst wurde, behält der Fotograf ständig die Kontrolle, und kann im Zweifelsfall nachfokussieren.

In jeder Hinsicht ist dieses Objektiv ein außergewöhnliches Werkzeug, das Ihnen mehr Freude und Inspiration beim Fotografieren bringt und damit eine besondere Leidenschaft entfacht.

Außergewöhnliche Optik mit den neuesten optischen Technologien

Der optische Aufbau des Objektivs be- steht aus vier optischen ED-Glaselementen (Extra-low Dispersion), die die chromatischen Aberrationen minimieren und ein Ausbluten der Farben verhindern, nicht nur im Hauptfokusbereich, sondern auch in den umliegenden defokussierten Bereichen. Die Konstruktion ist nicht zuletzt durch ein Glaselement mit hoher Brechkraft in der ersten Linsengruppe, darauf ausgelegt die Gesamtgröße trotz des großen Aufnahmewinkels, klein und kompakt zu halten, und gleichzeitig eine hervorragende Abbildungsleistung für scharfe, klare Bilder ohne Unschärfe auch in den Randbereichen zu erzielen.

Elektromagnetische Blendensteuerung

Dieses Objektiv ist mit einer elektromagnetischen Blendensteuerung* ausgestattet, die in Kombination mit kompatiblen digitalen Spiegelreflexkameras eine hochpräzise Belichtungssteuerung gewährleistet. Speziell bei Videoaufnahmen und starken Helligkeitsschwankungen – z. B. auf einer Bühne mit schnell wechselnden Lichtverhältnissen oder im Wald mit dem schnellen Wechsel aus Licht und Schatten bei einfallender Sonne, ist diese Belichtungssteuerung ein großer Vorteil.

* Das Objektiv verfügt über den KAF4-Anschluss und ist mit elektromagnetischer Blendensteue- rung kompatibel, die in Kombination mit den Kameragehäusen PENTAX K-3 Mark III, PENTAX K-3 II, PENTAX K-3, PENTAX KP, PENTAX K-70, PENTAX K-50, PENTAX K-S2, PENTAX K-S1, PENTAX K-1 Mark II und PENTAX K-1 möglich ist.

Für die Nutzung raten wir den Fotografen, die Firmware der Kamera auf die neueste Version zu aktualisieren.

Zuverlässige witterungsbeständige Konstruktion

Das HD PENTAX-D FA 21mm F2.4ED Limited DC WR wurde als WR (Weather Ressistant) Mo- dell konstruiert und verfügt über eine staub- und wetterfeste Bauweise, die

das Eindringen von Wasser und Staubpartikeln in das Objektivinnere verhindert. In Kombination mit einem staub- und wetterfesten digitalen PENTAXSLR-Kameragehäuse ergibt dies ein äußerst robustes und zuverlässiges digitales Aufnahmesystem, das auch unter den anspruchsvollsten Aufnahmebedingungen – bei Regen, Schnee, Nebel oder an spritzwassergefährdeten Orten – eine hervorragende Leistung erbringt.

Um dieses zu gewährleisten ist dieses Objektiv mit sechs speziellen Dichtungsringen versehen, die das Eindringen von Feuchtigkeit und Staub in das Objektivinnere verhindern. Damit ist das Objektiv auch bei Regen, Nebel, Spritzwasser oder Minustemperaturen bis –10°C, ein zuverlässiges Werkzeug.

Die Frontlinse ist zusätzlich mit der Super-Protect (SP) Vergütung versehen. Sie vermindert Schmutz und Feuchtigkeitsanhaftung und erleichtert die Reinigung z. B. von Spritzwasser oder fettigen Substanzen.