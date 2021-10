Kompakt und lichtstark: Weeylite ninja

Rollei präsentiert drei LED-Dauerlichter und passendes Zubehör

Norderstedt, 13.10.2021. Rollei bietet ab sofort drei neue LED-Dauerlichter der innovativen Marke Weeylite an. Die Produkte aus der ninja-Reihe namens Weeylite ninja 200, ninja 300 und ninja 400 II zeichnen sich durch ihre hohe Leistung und umfassendes Zubehör aus. Mit verschiedenen Einstellmöglichkeiten und einer einfachen Handhabung richten sich die Lichter an Fotografen und Videografen, die sowohl im Studio als auch on Location ohne Einschränkungen professionell mit LED-Dauerlichtern arbeiten möchten.

Das bi-color LED-Dauerlicht ninja 200 mit einer Leistung von 60 Watt zeichnet sich durch seine ultrakompakte Bauweise, 13 unterschiedliche Effekte, wie beispielsweise Flamme, Blitz oder Explosion und einer stufenlos wählbaren Farbtemperatur von 2.800 bis 8.500 Kelvin aus. Eine duale Stromversorgung über das Stromnetz oder mit Hilfe zweier Akkus vom Typ NP-F960/970 und dem Weeylite WB2 Battery Adapter ist möglich. Das Gerät lässt sich mittels App, Fernsteuerung oder direkt am Gerät bedienen und kommt mit umfangreichen Zubehör wie einem 55°-Reflektor, einer Fernbedienung und einer Tragetasche. Das ninja 200 LED-Dauerlicht ist für 179,00 Euro (UVP) erhältlich.

Das ninja 300 LED-Dauerlicht bietet dieselbe Größe, Lieferumfang und Funktionsweise wie das ninja 200, kommt jedoch mit 80 Watt und einer festen Farbtemperatur von tageslichtähnlichen 5.600 Kelvin daher. Insgesamt bietet es 12 Effekte. Beide Varianten zeichnet eine homogene Strahlqualität, ein hoher Farbwiedergabeindex (CRI) sowie eine lange Lebensdauer aus. Das Dauerlicht ist ab sofort für 149,00 Euro (UVP) erhältlich.

Bei dem ninja 400 II handelt es sich um die zweite Generation des bi-color 150-Watt-Dauerlichts, das sich aufgrund der starken Leistung optimal für die Arbeit im Studio oder on Location eignet. Dank des Bowens-Anschlusses sind vielseitige Lichtformer ganz einfach montiert. Die leistungsstärkste Variante der Weeylite LED-Dauerlichter im Rollei-Sortiment ermöglicht ebenfalls einen Betrieb per Netzteil oder mit V-Mount-Akku. Einstellbar sind Farbtemperaturen von 2.800 bis 6.800 Kelvin sowie den vom ninja 200 bekannten 13 Effekten. Rollei bietet das ninja 400 II für 399,00 Euro (UVP) an.

Gleichzeitig mit den drei neuen LED-Dauerlichtern bringt Rollei auch passendes Zubehör auf den Markt. Dabei ist unter anderem ein Battery Adapter, ein Bowens Adapter sowie zwei passende Softboxen.

Weitere technische Informationen können dem angehängten PDF-Dokument entnommen werden. Die neuen LED-Dauerlichter und das kompatible Zubehör ist ab sofort unter www.rollei.de/weeylite erhältlich.