Canon I: Ist eine neue DSLR im Anmarsch? +++ Canon II: Dual-Fisheye RF 5.2mm ist offenbar fertig +++ Nikon: Steht Enthüllung der Z 9 unmittelbar bevor? +++ Olympus: Was wird aus der angekündigten Wow-Kamera? +++ Sigma: Kommt als Nächstes lichtstarkes Zoom für APS-C? +++ Sony: Alpha 7 IV doch noch in diesem Jahr?

Canon könnte in absehbarer Zeit mindestens eine neue DSLR vorstellen. Darauf deutet die Anmeldung zweier neuer Kameras bei einer russischen Registrierungsbehörde hin. Zwar geben die Registrierungscodes keinen direkten Aufschluss über die Modelle, Insider sind sich aber sicher: Bei den angemeldeten Kameras handelt es sich nicht um Spiegellose, sondern um DSLRs. Beide Modelle sollen technisch identisch sein und sich nur in Ausstattungsdetails unterscheiden. Gemunkelt wird, dass Canon die EOS 90D auffrischen könnte.

Dass Canon schon Kürze ein Dual-Fisheye RF 5.2mm f/2.8 bringen wird, gilt als nahezu sicher. Allerdings handelt es sich dem Vernehmen nach dabei um ein sehr spezielles Objektiv. Es erzeugt ein stereoskopisches Abbild und ist offenbar speziell für Virtuell-Reality-Anwendungen gedacht.

Nikon könnte schon in wenigen Tagen das spiegellose Top-Modell Z 9 vorstellen. Seit Anfang dieser Woche ist die Kamera kurzzeitig in mehreren Online-Shops aufgetaucht und gleich wieder verschwunden. Erwartet wird nun, dass Nikon die seit längerem angekündigte Z 9 noch im Oktober vollends enthüllen wird, möglicherweise bereits in der kommenden Woche.

Update, 5. Oktober, 17:00 Uhr: Nikon Japan hat vor wenigen Stunden ein kurzes Teaser-Video zur Z 9 auf YoutTube veröffentlicht, das einen sehr kurzen Eindruck vom klappbar angeschlagenen Display vermittelt.

Von Olympus ist bereits seit einiger Zeit eine „Wow“-Kamera angekündigt. Seither spekuliert die Gerüchteküche, womit sich die nächste Olympus-Kamera von der Masse abheben will. Nun gibt es eine heiße Idee: Der Sensor könnte mit einem Global Shutter arbeiten, also elektronisch Verschlusszeiten ohne jeglichen Rolling-Shutter-Effekt bilden. Vor allem Video-Filmer, die den kleinen MFT-Sensor aufgrund seiner geringen Wärmeentwicklung bevorzugen, würden von dieser Eigenschaft der „Wow“-Kamera profitieren.

Bei Sigma steht offenbar die nächste Objektiv-Vorstellung an. Wie aus diversen Gerüchteküchen dringt, ist das 18-50mm F2.8 DC DN | Contemporary für APS-C fertig. Das lichtstarke Zoom mit Anschlüssen für Sony E und L-Mount soll mit einem Gewicht von gerade einmal 290 Gramm leicht und kompakt ausfallen. Eventuell kommen dieses Objektiv sowie weitere Modelle schon bald auch mit Anschluss für Fuji X – eine entsprechende Bemerkung hat Sigma-Chef Yamaki kürzlich in einem Interview (hier auf Youtube) durchblicken lassen.

Sony und die Alpha 7 IV – das ist in den Gerüchteküchen inzwischen eine „never ending story“. Die Ablösung für die Alpha 7 III (erhältlich seit April 2018) ist eigentlich längst überfällig, lässt indes weiterhin auf sich warten. Im Oktober wird sie vorgestellt, hieß es lange – jetzt sind sich die Spökenkieker dessen nicht mehr sicher. Bei den zu erwartenden technischen Daten legen sie sich allerdings fest. So soll die Alpha 7 IV mit einem 33-Megapixel-Sensor ausgestattet sein, der einen hohen Dynamikumfang von 15 EV verarbeiten kann. Außerdem auf dem Zettel der Gerüchteköche: EVF mit 3,69 Millionen Dots, dreh- und klappbares Display, Kartenschächte für UHS-II und CFexpress.